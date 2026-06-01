新北響應6/3世界自行車日 送咖啡、抽限量好禮

6月3日為世界自行車日，新北市政府將舉辦「新北一起騎」響應活動。（記者賴筱桐攝）

6月3日是聯合國訂定的「世界自行車日」，新北市長侯友宜今（1日）發出「市長的一封信」，邀請市府同仁和市民6月3日一起騎車上班、上學，用最簡單的方式響應節能減碳。當天上午9時50分至中午12時，新北市政府1樓西側大廳舉辦「新北一起騎」響應活動，完成「世界自行車日宣言」簽署即可獲得限量咖啡兌換券。

侯友宜在信中表示，自行車不只是交通工具，更是一種健康、環保且貼近生活的移動方式。無論是通勤、通學、運動健身或休閒旅遊，每一次踩踏都是對自己健康的投資，也是對環境永續的支持。他邀請市民在6月3日世界自行車日，一起以行動實踐綠色生活，讓低碳理念從日常開始。

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交通局長鍾鳴時指出，今年3月27日侯友宜再次與世界自行車日發起人Dr. Leszek Sibilski交流，這也是雙方繼2023年後第2度會晤，會中分享新北市推動自行車友善環境及綠色運輸的成果與願景，獲得高度肯定，也讓新北推動永續交通的努力被國際看見。為迎接世界自行車日，今年活動以「新北一起騎」為主軸，透過「市長的一封信」號召市府同仁響應，並邀請更多市民加入低碳行列。

交通局簡任技正吳政諺表示，6月3日上午9時50分至中午12時，市府一樓西側大廳將設置「低碳補給站」，民眾完成「世界自行車日宣言」簽署後，即可獲得限量咖啡兌換券。

此外，現場下載 YouBike微笑單車官方版 與 YouBike減碳存摺 APP，還可參加趣味扭蛋活動，有機會獲得限量「YouBike燈箱磁鐵」及「微笑自拍鏡」等限定小禮，數量有限。

交通局說明，近年新北市推動自行車騎乘環境優化，包括河濱自行車道串聯、通勤路網改善及公共自行車服務擴展，打造更安全、便利的騎乘環境，期盼透過「新北一起騎」活動，鼓勵更多市民將騎乘融入生活，不論是通勤、休閒或親子共遊，都能享受自行車帶來的健康與樂趣。

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