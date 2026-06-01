搭乘台灣好行「一路發」 遊台南虎頭埤、訪山林秘境

虎頭埤探索露營區，來趟不同的台南山城之旅。（南市觀旅局提供）

搭乘台灣好行「168虎埤老街線」，低碳漫遊台南綠色山線「一路發」！市府觀旅局規劃「虎頭埤露營結合大眾運輸」的2天1夜低碳新玩法，無論平、假日都可隨時出發，深度體驗台南湖光山色與綠意秘境、嚐美食。

觀旅局長林國華推薦，遊客到新市火車站搭乘台灣好行「168虎埤老街線」，前往虎頭埤風景區入園紮營，建構專屬的湖畔戶外基地後，再搭乘「168虎埤老街線」前往充滿巴洛克風情的「新化老街」品嚐在地美食；傍晚回到營區欣賞湖濱夕照美景、烤肉野炊，夜間欣賞滿天星光伴著大自然的蟲鳴入眠。第2天一早即可直接步行前往「新化林場」享受晨間森林浴。

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林國華表示，新化山區軸帶觀光發展，新化南168線諧音「一路發」，不僅帶有吉利的好兆頭，沿線更串聯豐富地景風貌；尤其新化林場以及虎頭埤更是新化山線的綠色雙璧，而新化林場繁茂的森林植被，正是虎頭埤水庫最重要的水源涵養區。

下午再搭乘「168虎埤老街線」前往大坑農場與生態動物互動，或者品嘗榮獲米其林指南入選餐廳推薦的王家燻羊肉。想採買在地農特產，園區貼心設立一站式採買專區，完美匯集了南168線周邊的在地好物，將山城好滋味伴手禮輕鬆買齊。

觀旅局另特別推薦兩處不同風格的順遊景點，喜愛田園時光的民眾，不妨前往鄰近「張氏農場」，農場主人致力於復育珍貴的新化特產「白蓮霧」，並親手栽種在地台灣咖啡；若想安排寓教於樂的親子行程，可以造訪「瓜瓜園地瓜生態故事館」。

初夏漫遊虎頭埤湖畔步道。（南市觀旅局提供）

新化林場漫步林道享受晨間森林浴。（南市觀旅局提供）

張氏農場食農教育，認識新化特產「白蓮霧」。（南市觀旅局提供）

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