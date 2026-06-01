桃市成功路施工改善 挨批蓋住桃園神社社號標、狛犬基座字樣

桃市府正在施作桃園區成功路三段忠烈祠到桃林鐵路人行道改善工程，挨批影響桃園神社入口處社號標基座以及原狛犬基座。（記者鄭淑婷攝）

桃市府正在施作桃園區成功路三段忠烈祠到桃林鐵路人行道改善工程，原本位於桃園神社入口處的社號標基座被水泥墊厚一層，桃園神社原狛犬基座上頭戰後首任桃園縣長徐崇德奉獻字樣也被碎石埋住部分，有網友發文感嘆「可惜！歷史文物就這樣被掩蓋」；對此，桃市府文化局表示，養護工程處施工前有提送相關圖說送審，目前工程尚未完工，將持續追蹤辦理情形。

桃園區成功路三段沿線人行道因狹窄、部分出現破損以及障礙物影響通行，養工處去年10月底著手進行改善工程，施工路段從忠烈祠到桃林鐵路，未來也將沿著成功路路廊工程串聯至舊城區，養工處表示，桃園神社入口處人行道有高低落差問題須彌平，而神社為市定古蹟，施工前有依規定送審，而狛犬基座原件周邊也隔出空間並鋪設碎石保護。

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文化局表示，此案養工處於施工前已提送相關圖說，經文化局邀集文化資產審議委員審查書圖，另經現場勘查並洽養工處了解，目前工程尚未完成，尚在進行細部調整，文化局將持續追蹤辦理情形。

桃園神社入口處原狛犬基座，上頭戰後首任桃園縣長徐崇德奉獻字樣，被碎石埋住部分。（記者鄭淑婷攝）

桃園神社入口處原狛犬基座，上頭戰後首任桃園縣長徐崇德奉獻字樣，被碎石埋住部分。（記者鄭淑婷攝）

桃園神社入口處原狛犬基座，上頭戰後首任桃園縣長徐崇德奉獻字樣，被碎石埋住部分。（記者鄭淑婷攝）

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