入伍前不再有空窗期 新北役前職訓免費專班即起報名

新北市民政局與勞工局攜手推動「役前職能教育訓練計畫」，今年規劃「AI暨Excel實務應用班」等5班免費職訓課程。（民政局提供）

畢業季即將到來，不少役男面臨「畢業後等入營、空檔期不知如何運用」的焦慮、迷惘。為協助青年善用兵役等待期充實自我，新北市民政局與勞工局攜手推動「役前職能教育訓練計畫」，今年規劃「AI暨Excel實務應用班」等5班免費職訓課程、共140個名額，即日起開放報名，讓役男在入伍前學習一技之長，為未來就業提前做準備。

民政局長林耀長指出，今年課程緊扣產業脈動與就業市場需求，規劃AI數位應用、餐飲技術及機械操作三大領域。其中「AI暨Excel實務應用班」及「AI暨PPT簡報製作班」聚焦當前企業最重視的AI辦公技能；「手沖咖啡職人入門班」則瞄準近年蓬勃發展的精品咖啡產業，培養專業咖啡職人。

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此外，「中餐烹調（葷食）丙級證照輔導班」提供112小時扎實訓練，結訓後可報考丙級證照；「堆高機操作人員教育訓練班」對應物流倉儲業的龐大人力需求，相關職缺起薪上看5萬元，都是投資報酬率高的熱門領域。

民政局指出，許多役男在等待入營期間，因為服役日期未確定，不易找到正職工作，這段空窗期往往令人感到徬徨。透過役前職訓，役男不僅能學到實用技能、考取專業證照，更能在履歷上增添亮點，退伍後求職更具競爭力。

役前職訓課程將於7至10月間陸續開課，即日起開放線上報名，設籍新北且未具緩徵身分的役男可至「役男大亨」網站報名。

新北推動「役前職能教育訓練計畫」，其中「手沖咖啡職人入門班」瞄準近年蓬勃發展的精品咖啡產業。（新北市民政局提供）

新北市府推動「役前職能教育訓練計畫」，今年規劃「AI暨Excel實務應用班」等5班免費職訓課程，讓役男在等待入伍前學習一技之長。（民政局提供）

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