澎湖馬公市立幼兒園科技創客與文化展演雙獲佳績

馬公市立幼兒園表現優異，各項競賽名列前矛。（馬公市公所提供）

馬公市立幼兒園接連在科技教育及文化教育領域傳出捷報，不僅在今年「世界機關王競賽」澎湖縣初賽勇奪冠亞軍及佳作佳績，更於今年澎湖縣政府文化局主辦的「小朋友說故事比賽－澎湖傳說故事達人秀」中榮獲特優、優勝及甲等獎項，展現幼兒多元學習成果，也呈現馬公市立幼兒園長期深耕幼兒教育具體成效。

在中山國小體育館舉行的世界機關王競賽澎湖縣初賽中，馬公市立幼兒園於「積木創客盃幼稚園組」，由周嘉鈴老師指導的「馬市幼A」隊（廖畇翔、歐鈺祁）榮獲第1名；由高欣鈴老師指導的「亮晶晶」隊（賴芝言、胡冠予）獲得第2名。

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澎南分班同樣展現優異實力，由洪浩銘、高品希組成的「猛虎隊」，以及王詒樂、陳泳沄組成的「可愛女孩」雙雙獲得佳作肯定。

另外，馬公市立幼兒園在「澎湖傳說故事達人秀」中，【特優獎】胡芷秱（指導老師：高淑靜）、賴芝言（指導老師：高欣鈴）、歐靖凱（指導老師：蘇玉玲）、薛安容（指導老師：邱淑娟）。【優勝獎】陳玥希、廖畇翔、陳奕荃、薛安芸；【甲等獎】顏岑翰、莊天璦。

馬公市長黃健忠表示，幼兒教育不只是照顧與陪伴，更是孩子認識世界的重要起點。從機關王競賽中，可以看見孩子動手實作、團隊合作及創意思考的能力；從說故事比賽中，則能看見孩子閱讀理解、表達溝通及認識家鄉文化的成果。

馬公市黃健忠前往馬公市立幼兒園，表揚得獎小朋友。（馬公市公所提供）

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