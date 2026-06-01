海巡艦艇開放參觀 六龜育幼院童搶先登艦體驗

小朋友參觀雲林艦驚呼連連。（海巡署提供）

海巡署將於7日國家海洋日，於北部、中部、南部、東部地區機動海巡隊及澎湖海巡隊開放民眾登艦參觀，於近日接連邀請小朋友一睹為快，六龜育幼院童昨天參觀雲林艦，看到電視上才會出現的景象及設備，驚呼連連。

海巡人員昨天迎接六龜育幼院院童登艦，陪伴大家走上甲板、認識艦上勤務空間，並以淺顯易懂的方式介紹海巡工作內容。對許多院童而言，海巡艦艇平時或許只存在於新聞畫面或遠方港邊；這次能實際登上雲林艦，近距離看見艦上設備，也讓原本陌生的海上勤務變得具體而親近。

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為讓參訪活動更貼近孩童視角，南部地區機動海巡隊安排海巡兒童動畫影片欣賞，並透過簡單互動問答，帶領院童以輕鬆有趣的方式認識海巡工作與海洋安全觀念。

艦隊分署表示，為迎接今年國家海洋日，特於活動前結合北部、中部、南部、東部地區機動海巡隊及澎湖海巡隊，安排一系列公益參訪活動，為6月7日國家海洋日慶祝活動提前暖身。今年國家海洋日海巡艦艇參訪活動將擴大辦理，北部、中部、南部、東部地區機動海巡隊及澎湖海巡隊均規劃大型艦艇開放民眾登艦參觀，現場將安排艦艇導覽、海巡裝備介紹及海洋教育宣導等內容，歡迎民眾一同走進海巡艦艇，認識守護台灣的第一線工作。

院童在海巡人員引導下登上雲林艦。（海巡署提供）

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