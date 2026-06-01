蜂蜜結晶不純砍頭？ 農糧署：證明天然

結晶蜂蜜呈現乳白色顆粒狀是正常的物理現象。（農糧署提供）

很多民眾看到蜂蜜出現顆粒狀結晶，都以為買到不純要砍頭的假蜜，農業部農糧署表示，蜂蜜出現乳白色或顆粒狀結晶是天然蜂蜜會出現的自然物理現象，蜂蜜並沒有變質或不純，反而是天然蜂蜜的最佳證明，民眾只要用40度到50度的溫水隔水加熱，就會恢復液態蜂蜜。

遇到蜂蜜結晶別以為不純或變質，農糧署表示，蜂蜜結晶的成因是蜜蜂在釀蜜時將蔗糖轉化為葡萄糖及果糖，這些糖類佔蜂蜜成份60%至80%，蜂蜜採集後為利保存，會在50℃真空環境下去除水分至20%以下，所以蜂蜜其實是富含葡萄糖和果糖的過飽和溶液，當環境溫度降至約14℃左右，蜂蜜中的葡萄糖分子會聚集，逐漸形成細緻的晶體，這並非變質或摻假，而是蜂蜜天然成分的物理變化。

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農糧署指出，蜂蜜理想的保存方式是「常溫、陰涼、乾燥」，並以玻璃瓶或食用級塑膠容器填裝，避開陽光直射處，取用時建議使用「乾淨且完全乾燥」的餐具，避免交叉污染，若儲藏於4℃至5℃冷藏庫會加速結晶，當結晶時，可置於40℃至50℃溫水中隔水加熱慢慢攪拌即可恢復。

隨我國在2020年推動蜂產類產銷履歷制度等，農糧署表示，民眾購買蜂蜜時，只要認明「產銷履歷」或「國產蜂產品證明」標章，即是國產的純天然蜂蜜。

農糧署表示，購買蜂蜜時請認明「產銷履歷」或「國產蜂產品證明」標章 。（農糧署提供）

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