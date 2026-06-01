勤益科大學生團隊「無人智慧取餐車」 奪技職盃黑客松最大獎

國立勤益科技大學「XD我不會屈服的」學生團隊，以無人智慧取餐車，奪下技職盃黑客松最大獎。（教育部提供）

教育部舉辦第9屆「技職盃黑客松競賽」全國賽成績揭曉，今年共有來自全國技專校院63組團隊、185名學生晉級決賽，經過2天密集創意發想與實作競賽後，由國立勤益科技大學學生組成的「XD我不會屈服的」團隊脫穎而出，以結合無人車、學生證辨識及剩食循環概念的「GoGoFood校園無人智慧取餐車」，勇奪最高榮譽評審團大獎。

教育部技職司科長鄭淑真表示，技職盃黑客松競賽今年邁入第9屆，已成為技專校院學生展現創意與實作能力的重要舞台。今年競賽以聯合國永續發展目標（SDGs）第12項「責任消費與生產」為主題，鼓勵學生針對綠色經濟、永續消費及生產模式提出創新解方，透過跨域合作與實際動手製作，將創意轉化為具體成果。

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全國賽在國立高雄科技大學舉行，由北、中、南分區競賽選拔出的63組團隊同場較勁。參賽學生必須在限時內針對抽中的題目進行討論、設計及實作，並利用主辦單位提供的設備與材料完成作品原型，考驗創意、技術及團隊合作能力。

獲得評審團大獎的勤益科大團隊，以校園剩食問題為發想，設計「GoGoFood校園無人智慧取餐車」，將自走無人車、RFID學生證驗證系統與自動出餐機構整合，打造智慧取餐平台，同時結合餐盒及廚餘回收機制，形成資源循環模式。評審認為，作品兼具創新性、實用性與永續理念，不僅可改善校園餐飲管理，也有機會進一步應用於實際場域。

鄭淑真指出，黑客松競賽最大的特色在於跨域合作，參賽學生來自不同專業背景，透過團隊合作激盪創意，並運用在校所學解決真實問題。今年競賽開始前，主辦單位也安排破冰活動及設備操作課程，協助學生熟悉工具與技術，提升作品完成度與實作能力。

教育部舉辦第9屆「技職盃黑客松競賽」全國賽成績揭曉，共有來自全國技專校院63組團隊、185名學生晉級決賽。（教育部提供）

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