種田兼開直播！ 翻轉農產行銷模式 雲林培育KOC搶攻社群

雲林優質農產品琳琅滿目，縣府翻轉傳統農產行銷模式，徵選農業KOC搶攻社群通路。（記者黃淑莉攝）

社群媒體蓬勃發展，數位行銷已成為重要通路之一，為讓雲林縣優質農產品賣得更好、更遠，雲林縣府辦理「農業KOC（關鍵意見消費者）徵選活動」，培訓農民拍攝短影音、直播表達等技術，未來成為直播主推廣雲林優質農產品，讓更多不同族群消費者看見。

最近台西農會烤玉米、雲林縣農會米的洋芋片爆紅，引起搶購熱潮，主要原因是社群KOC分享，更成功把年輕消費族群帶進農會的超市、直銷站，雲林縣府農業處長魏勝德表示，短影音與直播已成為農產行銷的重要工具，其中KOC本身是產品的使用者，他們的分享更接地氣、更具信服力及親和力。

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魏勝德說，這次KOC徵選對象包含雲林在地農民、農二代、農企業或農業團體代表、農業品牌經營者、合法農產加工產品開發者，或具有雲林農產推廣代表性人員，入選者可參加短影音拍攝、直播表達、產品故事包裝、社群內容行銷及直播帶貨實戰等課程。

縣長張麗善指出，農業不只要「種得好」，更要「說得出、賣得動、走得遠」，社群平台與直播消費模式快速發展，期望透過農業KOC徵選，讓第一線農民與品牌代表親自站上鏡頭，分享產品故事、生產特色與土地價值，讓消費者不只看見農產品，也看見背後真實的人與產地精神，進而提升農產品行銷效益。

農業處表示，徵選活動即日起開放報名，參選者須準備一支1分鐘以內直式短影片，內容可包含自我介紹、產品特色、品牌理念或推薦理由，展現個人魅力與農產推廣潛力。

雲林優質農產品琳琅滿目，縣府翻轉傳統農產行銷模式，徵選農業KOC搶攻社群通路。（記者黃淑莉攝）

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