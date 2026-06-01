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    首頁 > 生活

    綠川景觀及水質不好？ 中市水利局：節能減碳永續經營

    2026/06/01 14:07 記者歐素美／台中報導
    台中市水利局表示，市府降低綠川非必要引水及抽水操作頻率，是基於節能減碳、水資源永續利用及環境治理理念所做出的專業決策，非單純為節省經費。（記者歐素美攝）

    台中市水利局表示，市府降低綠川非必要引水及抽水操作頻率，是基於節能減碳、水資源永續利用及環境治理理念所做出的專業決策，非單純為節省經費。（記者歐素美攝）

    針對本報專題報導指台中市政府因節省電費及維護經費，導致綠川景觀退化、水質惡化及遊客減少等；台中市水利局表示，市府近年檢討部分景觀設施運作方式，降低非必要引水及抽水操作頻率，主要考量地下水資源珍貴，應優先保留作為公共及緊急用途，是基於節能減碳、水資源永續利用及環境治理理念所做出的專業決策，並非只是單純為節省經費。

    水利局長范世億表示，綠川從過去污染嚴重的都市排水渠道，逐步蛻變為兼具生態、景觀與休憩功能的重要城市水岸空間，河道長青苔及水質變差，主要是藻類及水生植物生長，屬自然河川常見生態現象，並不等同河川污染或水質惡化。

    水利局未來將持續辦理河道巡檢、水質監測、環境整理及設施維護工作，並依季節及環境條件滾動調整管理措施，以維持整體河川環境品質及生態穩定。

    水利局強調，綠川建設從未停下腳步，近年持續推動綠川二期、三期治理、水岸環境優化、污水截流及藍綠廊帶建構等4大工程，逐步打造兼具防洪韌性、生態環境及生活品質的城市水岸空間，未來將持續秉持專業治理與永續發展理念推動水環境建設，讓綠川成為市民共享的生活河川與城市驕傲。

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