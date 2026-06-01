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    首頁 > 生活

    戰鼓齊鳴！新竹縣龍舟賽6/19開戰 首創完賽獎金

    2026/06/01 13:50 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣長楊文科（左）今偕同議長張鎮榮（右）主持開光點睛與下水儀式，同時宣布今年獎勵大升級，首創「參賽獎金」。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（左）今偕同議長張鎮榮（右）主持開光點睛與下水儀式，同時宣布今年獎勵大升級，首創「參賽獎金」。（記者廖雪茹攝）

    端午夏季盛事「2026新竹縣縣長盃龍舟競賽」，6月19日端午節當天，54支熱血隊伍將在新豐鄉池和湖上演奪冠爭霸戰！縣長楊文科今天親自主持開光點睛與下水儀式，同時宣布今年獎勵大升級，首創「參賽獎金」，只要團隊齊心發揮運動家精神順利完賽，每隊即可獲得2000元，鼓勵全民勇於挑戰自我！

    竹縣府及承辦的新豐鄉公所表示，今年賽事報名空前熱烈，共吸引高達54支隊伍，包含機關組6隊、公開組22隊及混合組26隊，摩拳擦掌爭奪榮耀。楊文科偕同議長張鎮榮、新豐鄉長徐煒傑、鄉民代表會主席田鼎睿及池和宮管委會主委陳昱成等人，共同為大會龍舟開光點睛，祈求賽事圓滿。

    除了水上戰鼓頻催的精彩對決，今年更將周邊打造成全方位的「端午文化嘉年華」！教育局表示，有適合親子的「龍舟樂一夏」闖關與寫生活動，池和宮行政大樓更推出吸睛的「科技龍舟賽」，民眾可親自體驗高空龍舟造型無人機競賽、VR水上活動沉浸式體驗、科技手作DIY以及micro互動遊戲等，在感受傳統節慶之餘，也能大玩科技創新！

    活動當天，岸上將集結全縣13鄉鎮市的優質農特產展售，保證讓遊客大飽口福。徐煒傑也熱情推薦，觀賽後不妨騎乘串聯海岸線的「雙新自行車道」，深入探索極具生態價值的紅樹林秘境，吹著海風感受新豐專屬的漁鄉風情。

    端午闖關嘉年華位於池和湖畔草坪區，報名方式：線上預約或現場候補。「科技龍舟賽暨創意體驗活動」則採當日現場報名。

    「2026新竹縣縣長盃龍舟競賽」報名空前熱烈，共吸引高達54支隊伍，摩拳擦掌爭奪榮耀。（記者廖雪茹攝）

    「2026新竹縣縣長盃龍舟競賽」報名空前熱烈，共吸引高達54支隊伍，摩拳擦掌爭奪榮耀。（記者廖雪茹攝）

    「2026新竹縣縣長盃龍舟競賽」6月19日端午節當天，54支熱血隊伍將在新豐鄉池和湖上演奪冠爭霸戰！（記者廖雪茹攝）

    「2026新竹縣縣長盃龍舟競賽」6月19日端午節當天，54支熱血隊伍將在新豐鄉池和湖上演奪冠爭霸戰！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（前）偕同地方賢達，共同為龍舟競賽祈求賽事圓滿。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（前）偕同地方賢達，共同為龍舟競賽祈求賽事圓滿。（記者廖雪茹攝）

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