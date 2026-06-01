苗縣龍坑國小產權卡關難改建引質疑 縣府要求先提改善計畫

苗栗縣後龍鎮龍坑國小教室老舊，天花板剝落。（圖由邱毓興提供）

民進黨縣議員邱毓興今（1）日總質詢關心後龍鎮龍坑國小校舍老舊使用逾50年，因牽涉私人產權，成為後龍鎮唯一無法改建的學校，影響學生受教權；教育處長葉芯慧答詢，因龍坑國小徵收及價購費用約5千萬，恐排擠其他教育預算，會先請校方先提出改善計畫進行整修，縣長鍾東錦則允諾前往會勘，再評估後續如何處理。

邱毓興質詢指出，他接獲陳情指龍坑國小的校舍老舊，使用逾50年，教室牆面龜裂、天花板大片剝落，管線裸露等，但因學校土地產權問題，導致校舍無法合法改建且處處受限，為後龍鎮內唯一無法新建校舍的學校，影響學生受教權。目前已有88％的地主同意徵收，他建議苗縣府應編列預算辦理徵收，還給龍坑國小師生安全的校園。

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葉芯慧回應，龍坑國小目前學生人數約40人，校舍徵收及價購費用約5千萬，恐排擠到其他教育預算，將先請校方提出整修及改善設施計畫，先行解決校舍老舊問題。鍾東錦則指出，因縣府財政問題，將先進行整修，至於是否徵收私人土地，他將擇期前往會勘後再評估。

邱毓興也關心縣內設棒球場問題，質疑此議題已經過一年半時間，是否地點已有確定；邱毓興表示，據他調查，棒球場的初期興建經費大約800至1200萬，甫正式啟用的雲林縣虎溪簡易棒球場總經費則為2000萬元；相較於正規球場，簡易棒球場興建經費較低，且國中、小學生都能使用，有場地才能培養選手並打出成績。

葉芯慧答詢，目前選定後龍鎮第二大隊消防分隊南側的水利地作為興建基地，產權為第二河川分署所有，已發文二河署詢問是否可做為棒球場用途，興建經費包括整地及道路規劃、興建看台等約1億元。

邱毓興則質疑利用水利地蓋棒球場，恐無法增設其他設施，且1億元可5座簡易棒球場，他建議縣府多找其他用地，規畫幾座簡易球場供學生練習及比賽使用，之後再來增設標準的棒球場。

苗栗縣後龍鎮龍坑國小校地因牽涉私人產權，改建處處受限。（圖由邱毓興提供）

民進黨苗栗縣議員邱毓興總質詢關心後龍鎮龍坑國小校舍老舊，無法改建議題。（記者張勳騰攝）

針對苗栗縣後龍鎮龍坑國小教室老舊問題，苗縣府教育處長葉芯慧答詢，將先請校方提出整修計畫來改善。（記者張勳騰攝）

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