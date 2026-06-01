每年必追！ 伸港福安宮遶境 他開三輪車請信眾吃冰36年

伸港福安宮遶境，柯永順（右）開三輪車免費請信眾吃冰長達36年。（賴清美提供）

每年必追！彰化縣伸港鄉福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營日前舉辦時，1位在當地賣芋仔冰已有64年的鄉民柯永順，開著三輪車滿載冰桶跟著遶境跑，免費請信眾大啖芋仔冰，清涼消暑，信眾都豎大拇指稱讚，縣議員賴清美說她一連吃了約20年，每年必追；柯永順則說，過去他受媽祖保庇做生意順利，因此發願免費請信眾吃冰，至今已有36年之久，他還要持續下去。

伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營除了現有伸港鄉的14村，還包括和美鎮的湖內里，以福安宮為核心，集結多間宮廟，到祭祀範圍的18庄的大營進行徒步安營遶境盛典，每年都吸引數千人參與，熱鬧盛大。

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每年在參與遶境的信眾當中總會出現一輛熟悉的三輪車，就是在福安宮旁買芋仔冰的78歲鄉民柯永順，以往每年只要遶境活動當天，總會看到他開著三輪車機動性的跟隨遶境，手中動作沒停過的為信眾們舀起一碗又一碗的芋仔冰、雪泥冰、綠豆沙與百香果冰等冰品。

縣議員賴清美說，每年遶境她都會品嘗柯永順的芋仔冰，至今已連續約20年，其他信眾也是一樣，每年遶境當天大家都會注意載有冰品的三輪車出現在哪裡，大家都想品嘗甜滋滋的芋仔冰。

柯永順則說，至今他已連續請信眾吃冰36年之久，每年都約要準備15大桶的冰品，遶境當天免費請信眾享用，他還將持續下去，歡迎下回大家再來品嘗美味可口的芋仔冰。

柯永順（右）賣芋仔冰長達64年，備受好評。（賴清美提供）

伸港福安宮遶境，柯永順開三輪車滿載冰桶免費請信眾吃冰。（賴清美提供）

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