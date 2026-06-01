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    首頁 > 生活

    祈求紅線綁上演唱會座位！台灣追星族「搶票神招」登上外媒

    2026/06/01 14:47 即時新聞／綜合報導
    防彈少年團粉絲ARMY拜月老，祈求能順利搶到演唱會門票。（路透）

    防彈少年團粉絲ARMY拜月老，祈求能順利搶到演唱會門票。（路透）

    台灣追星族普遍相信，月老不僅能用紅線連結命中注定的正緣，也能將這條紅線的另一端精準綁在夢寐以求的演唱會座位上，奇特現象甚至一舉登上國際媒體《路透社》。

    南韓天團BTS（防彈少年團）將於11月在高雄連開三場演唱會，全台粉絲「ARMY」早已嚴陣以待。面對即將在6月2日引爆的世紀搶票大戰，大批台灣粉絲為了脫穎而出，竟然想出「跨界奇招」，紛紛湧入廟宇向月老祈求神助，希望神明能幫忙「媒合」演唱會的完美座位。

    《路透社》報導，台北萬華龍山寺近日出現大批ARMY將供桌放滿象徵BTS應援色的「紫色包裝零食」、官方應援周邊、演唱會座位圖，以及願望清單。26歲的資深粉絲Jessie Chuang表示，「BTS的演唱會門票真的太難搶了！大家都說與其盲目亂搶，不如來向月老祈求最有效率。畢竟，把粉絲跟座位連結在一起，本質上也是一種『緣分媒合』啊！」

    這場跨界求神潮迅速在台灣追星圈引發巨大迴響。不過，隨著熱潮延燒，也有資深追星族在社群平台發文發出溫馨呼籲，粉絲帶著珍貴周邊去拜月老時，人一定要留在現場看管，以免心愛物品不慎遭竊。

    此外，若在求票的演唱會座位表寫上個人資料，也要特別注意被有心人士翻拍造成個資外洩，建議可以在拜拜時直接將個資與願望逐一唸給月老聽即可，既安全又能展現誠意。

    粉絲精心準備演唱會座位表及零食，祈求月老保祐搶票順利。（路透）

    粉絲精心準備演唱會座位表及零食，祈求月老保祐搶票順利。（路透）

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