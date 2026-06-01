漁業署推台灣鯛加工獎勵 業界認太晚、盼助加工常溫魚鬆

漁業署推台灣鯛加工獎勵。（資料照）

美國是我國台灣鯛主要外銷市場，受關稅以及中國養殖魚在關稅調漲前大幅倒貨等影響，為穩定產銷，漁業署今年初執行凍儲獎勵方案後，近期宣布加工獎勵，1.5公斤以上的吳郭魚切片加工，每公斤將補助20元，預計獎勵總量3百噸，並將拓展中東市場，但業界認為措施太晚，盼可協助加工為常溫魚鬆。

台灣鯛是我國主要外銷美國市場的養殖魚種之一，受到關稅影響，許多貿易商因觀望導致台灣鯛輸美受衝擊，目前台灣鯛池邊價一公斤約40到42元，較過去的一公斤60元等同打7折，為穩定產銷，漁業署今年初推動台灣鯛凍儲獎勵措施1197公噸，也自5月27日起到6月5日前和台灣鯛主要產地的雲嘉南高屏等地方政府推動加工獎勵。

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漁業署副署長繆自昌表示，這次的加工獎勵措施是針對魚重量達1.5公斤以上的台灣鯛以切片方式，每公斤補助20元，獎勵總量計300公噸，預計還原全魚重約900公噸，漁會、加工廠與農企業都是獎勵對象，可向地方政府登記。

繆自昌表示，該署將推動台灣鯛的計畫性產銷合作，包含養殖漁民必須放養申報，目前有放養申報的台灣鯛養殖面積達8成以上，另也將促成加工廠、養殖業、運販商簽署3方契約，讓供貨穩定、品質提高，另台灣鯛屬於天然哈拉認證食品，也會持續拓展中東市場。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物系助理教授郭建賢則指出，該加工獎勵方案應在年初和凍儲獎勵同步推動，現況遇到許多台灣鯛留在池中養到4、5台斤，超過市場規格所需的2台斤，這些超規格的台灣鯛因過大，加工廠也往往不願收購，最後漁民只能咬牙忍痛用條凍方式低價售出，另漁業署推出該方案時，也未先跟加工廠商談，無法掌握實際可加工的產能，加上獎勵僅3百噸，而一池的台灣鯛養殖量就達26噸，更重要的是加工後仍要面對產品到底要賣到哪裡去的問題。

郭建賢建議，針對超規格的台灣鯛，漁業署是否可協助開發成魚鬆等可常溫保存的加工食品，而非像現在都只是凍儲，另去年台灣就進口超過1千噸的越南養殖吳郭魚，這些越南產的吳郭魚往往用「鯛魚片」等方式鋪貨在火鍋店或餐廳等，盼可比照豬肉、牛肉，讓台灣水產品也可在零售餐飲端有明確的產地標示。

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