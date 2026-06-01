安南就醬玩！山海圳綠道阿勃勒綻放 再現黃金雨大道

安南區郡安路段阿勃勒綻放。（記者王姝琇攝）

安南區郡安路六段阿勃勒綻放，迎來山海圳國家綠道最美「黃金雨」景緻！為讓遊客賞花的同時認識台江人文與自然風情，區公所於綠道沿途製作17座「台江16寮解說牌」，並推薦「安南就醬玩」深度小旅行遊程。

安南區長魏文貴表示，區公所近來有系統地整合在地資源行銷安南，並攜手觀旅局及台南社大台江分校於山海圳國家綠道沿途重要地標製作「台江16寮解說牌」，遊客散步賞景之餘，只需拿起手機掃描解說牌，就能獲取「安南就醬玩」資訊，協助遊客輕鬆規劃深度遊程。目前正值阿勃勒盛開，特別推薦民眾來到安南區郡安路段，欣賞初夏最浪漫的黃金雨大道。

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魏文貴說，行政院正式宣布將「國土綠蔭」列為國家級韌性基礎建設，積極推動將「都市林」納入國家級氣候調適計畫；安南區結合山海圳國家綠道及轄內巷道打造出「環村綠道」，恰好與國家政策深度契合，不僅從鹽水溪出海口的海拔0K起點出發，一路延伸串聯烏山頭水庫、曾文水庫，直達玉山自然林系，就連各庄巷道也佈滿綠意，展現出極佳的環境韌性。

此外，公所結合台江社群在山海圳國家綠道起點桶更寮設置國際易危的海草「貝克氏鹽草」詩牆；海佃國小師生設計完成的「螃蟹公車亭」，也將台江的豐富生態設置於尋常生活中。加上「台江16寮解說牌」，從在地傳承的拓墾故事、生態導覽，到隱藏版的在地美食與好玩景點等都收集其中，魏文貴說，邀民眾趁阿勃勒花期造訪安南，享受不一樣的初夏生活。

安南區郡安路段黃金雨大道再現。（記者王姝琇攝）

區公所於綠道沿途製作17座「台江16寮解說牌」。（記者王姝琇攝）

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