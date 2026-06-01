校園偷拍爭議延燒 教育部下令全面清查錄影設備

校園偷拍爭議延燒，教育部函請各校全面清查錄影設備。（記者林曉雲攝）

國立台北教育大學及私立輔仁大學近日爆發校園偷拍爭議，引發學生對校園隱私安全的憂慮。教育部回應指出，教育部高度重視校園安全及師生隱私權保障，將函請各級學校全面盤點校內具錄影功能設備，特別清查浴廁、更衣室、淋浴間、宿舍等涉及個人隱私場域，若發現疑似侵害隱私權的設備，學校應立即停止使用，並通報主管機關及警方依法處理，同時建立設備管理清冊並定期更新，以強化校園隱私保護機制。

對於大專校院校園內監視器設置是否有更明確規範，教育部表示，目前已透過「校園安全檢核表」督導各級學校每學期進行校園安全檢查，後續將研議於檢核表中增列攝影機設置相關細部檢核項目，包括合法監視器類型、設置地點、攝錄角度及管理方式等，提供學校作為檢視與改善依據。

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近日輔仁大學傳出校內廁所疑似裝設針孔設備，校方事後說明為調查偷拍案件所進行的蒐證作業；國立台北教育大學則發生廁所遭人非法裝設針孔攝影機事件，校方已報警處理，並表示警方已掌握涉案嫌疑人，全案持續偵辦中。兩起事件接連發生，也讓校園隱私安全問題再次受到關注。

教育部表示，依據現行「校園安全防護注意事項」，各級學校均應落實校園門禁管理、監視設備及緊急求助系統檢查，並定期辦理校園安全防護演練，以提升校園安全管理及緊急應變能力。

針對近期校園偷拍爭議，教育部指出，將函請各級學校全面盤點校內所有具錄影功能設備，確認設置目的、位置、拍攝範圍及管理責任是否符合法令規範，並特別檢視浴廁、更衣室、淋浴間及宿舍等涉及個人隱私空間。

教育部強調，校園安全與隱私權保障同等重要，未來除持續強化校園安全管理，也將檢討監視設備設置及管理規範，避免類似事件再度發生，確保學生在校園中的學習與生活環境安全無虞。

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