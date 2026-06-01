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    首頁 > 生活

    高雄燒肉店大蟑桌上爬 顧客嚇到「超級倒胃口」

    2026/06/01 12:32 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市衛生局前往一底夯燒肉店稽查環境衛生。（高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局前往一底夯燒肉店稽查環境衛生。（高雄市衛生局提供）

    高雄有民眾近日前往三民區的一底夯燒肉吃到飽專賣青年店用餐，吃到一半卻發現有一大隻美洲蟑螂爬上桌，嚇得連忙遠離餐桌，並將影片上傳社群平台，直呼「超級倒胃口」！店家留言致歉表示將進行改善，高雄市衛生局今（1）日前往稽查，將對業者處3萬元以上罰款。

    高雄市衛生局指出，今日獲報後隨即派員至該餐廳查察，經查現場未發現蟑螂蹤跡，業者則坦承民眾提供影像內容屬實，將依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條及食品安全衛生管理法第47條規定，裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

    衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有定期委外合格病媒公司清消，完成食品業者登錄及投保產品責任險；針對作業場所發現病媒蹤跡、設備不潔、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

    業者則在原ＰＯ的發文下留言致歉，表示對於此次狀況的發生，已立即要求門市主管進行全面環境稽查，並檢視清潔消毒及病媒防治作業流程，以釐清原因並進行改善。

    店家現場雖未發現蟑螂蹤跡，但因民眾的影片屬實，衛生局仍將對業者開罰。（高雄市衛生局提供）

    店家現場雖未發現蟑螂蹤跡，但因民眾的影片屬實，衛生局仍將對業者開罰。（高雄市衛生局提供）

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