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    首頁 > 生活

    侏儒抹香鯨擱淺澎湖赤馬漁港 緊急雇用竹筏外海野放

    2026/06/01 12:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    西嶼赤馬漁港，出現鯨豚擱淺。（蔡榮利提供）

    西嶼赤馬漁港，出現鯨豚擱淺。（蔡榮利提供）

    繼湖西沙港3條熱帶斑海豚，滯留洄游港區6天後，雖然出港翌日陳屍青螺潮間帶，最後以悲劇收場。今（6月1日）西嶼赤馬漁港發現鯨豚擱淺，經過專家學者趕往，初步研判是侏儒抹香鯨，由於活力尚可，第一時間調度竹筏送出外海野放。

    根據了解，今日上午10時43分，第七岸巡隊講美巡邏組在赤馬西舊港，發現活體鯨豚擱淺，於第一時間遵循「3要4不」（3要：要扶正、要保濕、要記錄；4不：不要讓鯨豚受風吹日曬、不要站在頭尾處、不要推拖拉扯、不要喧嘩）原則處置，並由專家辨識為侏儒抹香鯨，海保署及澎湖縣政府各單位都前往處置，赤馬村長蔡榮利全程加入救援行列。侏儒抹香鯨成年體長約2.0-2.7公尺，體重約達200公斤，較常出現近岸且溫暖的海域，但海上目擊以宜花東與墾丁海域有零星紀錄。

    雖然擱淺赤馬的侏儒抹香鯨全身因海浪拍擊，導致多處因礁石摩擦而受傷流血，但經專家學者評估活力尚可，立即決定直接雇用竹筏，搭載侏儒抹香鯨出海野放，掌握黃金時間，避免重蹈沙港海豚滯留港區過久，出海就在淺灘擱淺死亡悲劇。

    第七岸巡隊與專家學者，都加入救援行列。（蔡榮利提供）

    第七岸巡隊與專家學者，都加入救援行列。（蔡榮利提供）

    由於鯨豚活力尚可，緊急調度竹筏出海野放。（蔡榮利提供）

    由於鯨豚活力尚可，緊急調度竹筏出海野放。（蔡榮利提供）

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