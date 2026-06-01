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    首頁 > 生活

    金融愛心公益園遊會6/13屏東登場 募得280萬善款捐10家社福團體

    2026/06/01 13:13 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米（左2）、金融總會代理秘書長黃錫和（右2）啟動「2026年金融服務愛心公益嘉年華」活動。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（左2）、金融總會代理秘書長黃錫和（右2）啟動「2026年金融服務愛心公益嘉年華」活動。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府與台灣金融服務業聯合總會合作，將於6月13日（週六）上午10時至下午3時，在屏東縣立體育館前草皮區舉辦「2026年金融服務愛心公益嘉年華」，屏東縣長周春米與金融總會代理秘書長黃錫和今（1）日宣布活動內容，邀請全國民眾共襄盛舉，踴躍參與園遊會響應公益 。

    屏東縣長周春米表示，感謝金融總會二度攜手屏東縣政府，把愛心帶到屏東，也把專業與公益結合起來，感謝各金融機構的無私奉獻，本次活動成功募集280萬元愛心善款。該筆款項將全數捐贈予屏東縣內10家社福團體，具體落實於在地身心障礙者照顧、弱勢長者關懷及家庭支持服務等項目，轉化為實質的社會照護力量 。

    本次嘉年華活動規模盛大，把「金融教育、防詐宣導、愛心公益」三個面向完整結合，推廣正確理財觀念，提升財務安全意識，同時展現金融業關懷弱勢、善盡社會責任的精神。現場共設置142個攤位，為推廣金融知識，主辦單位特別規劃85攤金融教育區，民眾可透過趣味闖關遊戲寓教於樂，輕鬆學習理財觀念與「防詐騙」知識，以提升防範金融犯罪意識，守護自身財產安全 。

    秘書長黃錫和表示，在公益參與方面，民眾只需憑今年5至6月份實體或雲端發票5張，即可兌換摸彩園遊券，所募集的發票也將全數轉贈在地社福團體，將民眾的愛心化為具體行動。摸彩獎品則超過百項，包含70吋液晶電視、掃地機器人、摺疊自行車及3千元禮券等豐厚獎項。

    除豐富的金融教育與公益活動外，當日舞台區表演特別邀請去年「屏東青銀街舞祭」奪冠隊伍社團法人屏東縣善護協會，為活動拉開歡樂序幕，還有小朋友喜愛的東森YOYO台橘子姐姐、在地團體演出；活動另一大亮點除有屏縣社福團體義賣商品，還有屏東縣政府嚴選的在地美食與文創品，展售清甜綠竹筍、優質蜂蜜、濃郁咖啡及龍膽石斑等優質農產品，展現青農與在地職人用心耕耘的豐碩成果。

    金融傳愛、點亮屏東！「2026年金融服務愛心公益嘉年華」將於6月13日上午10時至下午3時在屏東縣立體育館前草皮區盛大舉辦，今日宣布活動內容。（記者羅欣貞攝）

    金融傳愛、點亮屏東！「2026年金融服務愛心公益嘉年華」將於6月13日上午10時至下午3時在屏東縣立體育館前草皮區盛大舉辦，今日宣布活動內容。（記者羅欣貞攝）

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