客語能力認證開放報名，19歲以下免報名費。（記者林曉雲翻攝）

客家委員會今（1）日宣布，「2027年度客語能力高級認證」及「2026年度第2次客語能力中級暨中高級認證」即日起開放報名至7月1日截止，考試將於10月3日在全國16個考區同步舉行。

客委會說明，19歲以下考生免收報名費，19歲以上考生酌收250元報名費；軍公教人員完成報名並實際到考者，也可申請報名費補助，希望降低學習與應試門檻，提高民眾參與意願。

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客委會表示，考生不須先取得基礎級或初級認證，即可直接報考中級、中高級或高級認證，提供學習者更多元且彈性的應試選擇。

客委會指出，推動客語能力認證制度，不僅是協助民眾檢視學習成果，更希望透過認證機制帶動客語學習風氣，提升社會整體多語能力，讓客語成為日常生活中自然使用的語言。隨著近年客語教學、客庄文化及沉浸式學習環境逐漸普及，報考客語能力認證的人數也持續增加，顯示民眾對客語學習及傳承的重視。

認證測驗內容涵蓋聽力、口語、閱讀及書寫四大題型，總分300分。其中，中級通過標準為150分以上、中高級為215分以上、高級為240分以上，除總分須達標準外，各分項成績也設有最低門檻，考生必須同時符合相關規定，才能取得認證資格。

此外，客委會持續建置「哈客網路學院」數位學習平台，提供客語課程、模擬測驗及各式數位教材，協助考生利用零碎時間自主學習，提升備考效率。為響應節能減碳與環保永續政策，考生報名時若勾選不寄送紙本教材，還可獲得環保小禮品，鼓勵民眾共同實踐減紙減碳行動。

客委會表示，語言是文化傳承的重要載體，客語的保存與推廣需要更多民眾共同參與。歡迎有志提升客語能力、傳承客家文化的民眾踴躍報名認證，透過學習與使用客語，讓客語持續向下扎根、世代傳承，為台灣多元語言文化發展注入更多活力。

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