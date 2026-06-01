依托咪酯毒害校園 教育部研議納入唾液快篩

喪屍煙彈入侵校園，教育部研議納入唾液快篩。（記者林曉雲攝）

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯近年在青少年族群快速蔓延，因常偽裝成電子煙彈流通，不僅衍生藥物濫用問題，更可能引發毒駕及公共安全風險。教育部今（1）日宣布，將以「辨風險、早發現、阻來源、重輔導」4大策略強化校園防制工作，並研議將依托咪酯納入「唾液快篩機制」，希望從校園第一線及早辨識風險，守護學生安全。

教育部學特司科長黃志豪表示，依托咪酯等新興毒品近年透過電子煙、煙彈等形式偽裝流通，並藉由網路、社群平台及同儕管道接觸青少年，由於外觀與一般電子煙產品相似，不易辨識，已成為校園反毒工作的重要挑戰。

請繼續往下閱讀...

為提升學生辨識能力，教育部將持續推動反毒教育，針對國小高年級、國中及高中學生，每年至少辦理一次反毒教育入班宣導，透過短影音、案例教材、懶人包及數位媒材，強化學生對新興毒品危害的認識。教育部也製作「藥命的誘惑」等反毒宣導影片，並結合「我的未來我做主」校園反毒影音創作競賽，希望透過同儕討論與創意表達，深化學生拒毒觀念。

在早期發現方面，黃志豪指出，對於疑似接觸毒品或具有高風險行為的學生，學校將依規定辦理特定人員認定、尿液篩檢、家長通知、校安通報及春暉輔導等程序，及早介入協助。因依托咪酯等新興毒品不易即時辨識，教育部正研議將唾液篩檢納入輔助工具，但後續仍須透過尿液檢驗確認，並兼顧學生隱私及家長知情權益。

為防堵毒品流入校園，教育部也與警政單位合作，持續加強校園周邊巡查。目前全國已於3627所學校周邊建立9192處巡查熱點，未來將針對電子煙販售、不明煙彈流通及毒品交易等高風險場所加強查察，一旦發現疑似藥頭或販售不明煙彈情形，將立即啟動校安通報並與警方合作查辦，從源頭阻斷學生接觸毒品的機會。

此外，對於疑似接觸毒品或出現行為異常的學生，教育部將透過春暉小組、導師及專業輔導資源提供關懷與輔導，並依個案需求轉介少年輔導委員會、地方毒品危害防制中心及醫療機構，建立完整支持網絡，降低再次接觸毒品風險。

教育部強調，面對新興毒品快速變形及毒駕問題，將持續結合法務部、內政部及衛福部等跨部會力量，從宣導教育、風險辨識、快篩檢驗、校園巡查到輔導轉介，建立完整防制體系，也呼籲家長留意子女是否出現精神恍惚、行為異常或持有不明煙彈、電子煙等情況，及早尋求協助，共同守護校園安全與學生健康。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法