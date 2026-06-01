網傳桃園神社轉型眷村文化園區 桃市府嚴正駁斥「假訊息」

桃園神社完整保留日式神社建築樣貌，是桃園熱門景點。（資料照）

近日網傳桃園神社現有營運團隊約滿後，將轉型變成眷村或客家村，質疑市府有意去日化，對此，桃市府今（1）日嚴正駁斥是「假訊息」，即使造謠者刪文，但已被網友廣傳，仍將追究責任，主管機關民政局也強調，內部從未討論此事，何來轉型客家或眷村之說。

桃園神社落成於1938年，座落於桃園虎頭山麓，現名為桃園忠烈祠暨神社文化園區，是台灣保存最完整的日本神社建築，並被列為桃園市市定古蹟，沿著參道有水手舍與鳥居、社務所，以及拜殿、本殿，營運團隊近年經常舉辦文化體驗與市集等活動，遊客彷彿一秒到了日本，但2023年亦因迎來日本神祇「天照大神」引發爭議。

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現有營運團隊營運期將屆滿，近日網路流傳，市府有意將神社改為眷村或客家場域，許多網友質疑，桃園市已經夠多眷村文化或是客家文化場域，為何要將日本神社也轉型成眷村或客家園區，質疑市府是要去日化。

桃市府嚴正駁斥，強調相關內容是假消息，既非市府政策方向，也從未有任何討論，更遑論進入規劃階段。目前桃園神社現行委外契約即將於9月上旬屆滿，後續也將透過公開透明機制、依法辦理招商作業，確保場域永續經營與文化價值傳承，桃園神社已是桃園知名景點，網路謠傳所謂改建、改名或更改文化意象等說法，違反常識，完全是憑空捏造。

桃市府指出，散布假訊息的原始貼文已遭貼文者自行刪除，但相關內容早已在網路上大量流傳，造成社會不必要的誤解與對立，無論發文者出於何種動機，憑空捏造不存在的政策，再刻意煽動民眾情緒，已屬惡意散布不實訊息，市府已蒐集相關資料向警方報案，絕不容許假訊息成為操弄公共議題的工具。

遺憾的是，民進黨議員黃瓊慧在未經任何查證的情況下，再度引用網路謠言抹黑市府，黃議員過去多次引用錯誤資訊攻擊市政，事後卻鮮少為自身錯誤言論負責，身為民意代表，不應該成為假訊息的擴音器。

桃市府強調，桃園神社沒有被消滅，也不會被消滅，真正被消滅的，恐怕是部分有心人士和政治人物的基本良知，對於刻意散布假訊息、製造社會對立的行為，市府絕不姑息。

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