喪屍煙彈毒駕亂象頻傳 國健署：違規使用類菸品裁罰案件增

據衛福部國民健康署公開數據顯示，今年違規使用類菸品或指定菸品案件較去年同期增加。示意圖。（資料照）

近期毒駕事件頻傳，俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」是其中多起事件元兇，也引起外界對於國內電子煙流竄亂象關注，且據衛福部國民健康署公開數據顯示，今年違規使用類菸品或指定菸品案件較去年同期增加。國健署菸害防制組長羅素英表示，近期違法加熱菸使用量有所減少，電子煙方面則持續透過源頭管理、邊境宣導等方式強化防治作為。

對於外界關注違規使用電子煙等類菸品情況是否較以往猖獗，國健署「地方政府衛生局查處電子煙、加熱菸儀表板數據」顯示，去年衛生局總計裁處使用類菸品及未經核定通過健康風險評估審查的指定菸品案件計954件，自今年元旦至4月30日，則已裁處260件，件數較去年同期累計的197件增加。

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羅素英說明，「菸害防制法」已全面禁止電子煙等類菸品，並持續強化管理措施，現行法規雖對電子煙使用行為訂有罰則，但對「持有」則無明確管理機制，衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，規劃未來除得依法沒入外，並可處新台幣2000元至1萬元罰鍰，相關草案已送行政院審查。

此外，羅素英指出，近期違規使用指定菸品的情況有所減少，國健署也針對網路平台販售電子煙等違法行為持續加強監測管理，今年1至4月共監測網路違法案件1萬1503件，已下架1萬1425件，下架率達99.3%；另針對境內外違法網站，已停止解析3361件。

羅素英表示，自2023年3月22日「菸害防制法」修正施行以來，截至今年4月30日止，全國已辦理電子煙及加熱菸實體與網路稽查逾104萬家（件）次，開立處分書1萬0788件，裁罰金額約新台幣9.2億元。

衛福部說明，衛福部也積極配合內政部警政署新興毒品尿液檢驗需求，加速辦理濫用藥物尿液檢驗機構實驗室認證，今年4月已認證20家濫用藥物尿液檢驗機構，其中17家機構已可受理39項新興毒品尿液檢驗、15家機構可進行依托咪酯類尿液檢驗，檢驗量已達每月至少7300件，依托咪酯類檢驗可達每月3000件以上。

此外，衛福部說明，現已配合司法檢警毒品查緝需要，跨部會建立新興毒品鑑驗程序，針對疑似新興毒品成分，可透過中央毒品鑑驗機關（如法務部調查局等）以核磁共振鑑定確認，檢驗不漏接。

衛福部指出，另也配合新世代反毒行動綱領，協助法務部、內政部跨部會合作籌獲毒品檢驗標準品，並建立分讓機制，迄115年4月，衛福部已完成992項新興毒品及新興成分標準品購置，及新興毒品及新興成分標準品1145項質譜圖建置，並分享60家次毒品實驗室176項次標準品供案件比對及方法開發輔助評估。

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