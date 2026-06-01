密室逃脫死者追思會 吳女父親哽咽：她真的活得很美

吳女父親哽咽表示，女兒的離別，讓他非常傷心、痛苦，雖然女兒只在人世間，停留短短的30年，卻用自己的善良、熱情和真誠，照亮了許多的人，他也希望同樣的悲劇不要再發生。（記者方照賓攝）

台北市密室逃脫業者「邏思起子」吳姓女員工扮吊死鬼意外窒息身亡，母親日前社群媒體公布今（1）日將於台北市懷愛館（第二殯儀館）舉辦追思會，不少親友齊聚現場，市議員苗博雅、張志豪、議員參選人陳聖文皆到場致意，台北市政府無人到場弔唁，也沒有致贈盆花或輓聯。

吳女父親哽咽說，女兒的離別，讓他非常傷心、痛苦，雖然女兒只在人世間，停留短短的30年，卻用自己的善良、熱情和真誠，照亮了許多的人，「他也希望同樣的悲劇不要再發生」。

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今天追思會現場聚集不少關心吳姓女員工的親友，不只有家人表達對吳女的無盡思念，國中、高中以及兩位同事都上台細數與吳女相處的點點滴滴。議員張志豪一早先抵達會場向家屬致意後離席，陳聖文也到場參與追思會，苗博雅眼泛淚框參與全程，現場親友也頻頻拭淚，氣氛莊重哀戚。

吳女父親說：「這是我的、對女兒的告別文，女兒的離別，讓我非常傷心、痛苦。但昨天的另一個我，告訴我自己，我還有深愛的家人，我需要更愛他們，甚至對他們更好。」他說：「我要告訴我的孩子，對不起，爸爸做得不夠好，尤其是我的兒子。我愛你。我在你們的成長最需要我的時候卻缺席啊。我想我如果不講出來啊，怕以後就沒有機會。」

吳女父親表示，親愛的家人、親友，還有所有曾經愛過女兒、陪過女兒的人，謝謝大家今天來到這裡，一起送別他們最深愛的孩子，也是大家口中的「拉拉小天使」，身為父親，他心裡有許多不捨，但他更希望不只是一個悲傷，希望大家記得是，女兒曾經怎麼樣溫暖的活著，又怎麼樣的真誠的愛著這個世界。

吳女父親回憶，對他而言，女兒像一道很溫柔的光，來到他的生命裡30年，雖然時間不算長，卻照亮了家人朋友，也溫暖了許多曾經被她陪伴過的人。從小她就很喜歡畫畫、看書和思考。她總是安安靜靜的在觀察世界，也是總是默默的關心別人。她非常愛小動物，也非常珍惜生命。不管是流浪狗、流浪貓，還是受傷的小動物，她總是盡力的照顧、幫助他們。她照顧了兩隻的流浪狗，五隻的流浪貓。對很多人來說他們只是個流浪動物，但對女兒而言，每個生命都值得被善待。

吳女父親說，女兒從小就很善良，也很有正義感。看到不公平的事情，她會勇敢的表達出來；看到別人受委屈，她也總是願意站在對方的身邊。她不是一個理想主義者，她其實非常細心，也非常溫柔。她不喜歡麻煩別人，卻也從不忘記自己想做的事情。

吳女父親表示，這幾天他一直在想，一個人真正留下來的是什麼？後來他慢慢明白，不是財富，也不是名氣，而是一個人曾經帶給多少人溫暖，曾經多少讓人感受到被理解、被珍惜，被真心的對待，而女兒已經把這份愛留在很多人的心裡。她雖然只是在人世間，又停留了短短的30年，卻用自己的善良、熱情和真誠，照亮了許多的人。我們也許無法決定生命的長短，但卻可以決定生命要如何活著，而女兒真的活得很美。

吳女父親指出，她愛動物、她愛家人、她愛朋友，她總是努力的守護自己認為對的事情。她教會我，善良不是軟弱，溫柔也可以很有力量。即使世界並不完美，人依然可以選擇慈悲，選擇善良，選擇去守護別人。

吳女同事彼得也說，時至今日的多個夜晚，「他都會反覆地想，為什麼是祢？為什麼會選我發現？是我比較冷靜嗎？是我比較不會崩潰嗎？還是不想讓其他人看到那一面？但我永遠都不會有答案。」

「還是要跟你說一聲抱歉。」他說：「那個時候我亂了、我崩潰了，其實我也不想接受這一切。那我有很多自責，如果我早一點進去，一切是不是就不會發生了？但我後來想了想，這可能是你教會我的最後一堂課。」彼得說，祢離開之後，「他們有幫祢慶祝生日，在祢家幫你擼貓、幫祢顧著祢在乎的人事物，未來也會想完成祢想完成的願望，所以這群人暫時不會散掉，祢不用擔心」。

台北市政府在事發後針對密室逃脫業者大動作展開全面聯合稽查，今天無人到場弔唁，現場連一盆花、一對輓聯都沒有。據了解，市長蔣萬安上午受邀前往參與輝達執行長黃仁勳的主題演講，蔣會前受訪宣布與輝達技術團隊有具體合作項目，與追思現場形成強烈對比。

家屬為了吳女的理念，在入口處擺放許多流浪動物的資訊。（記者孫唯容攝）

議員參選人陳聖文前往追思會弔唁。（記者方照賓攝）

市議員苗博雅前往弔唁。（記者孫唯容攝）

市議員張志豪前往弔唁。（記者方照賓攝）

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