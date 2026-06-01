油價下跌！6/7起國籍航空燃油附加費調降

國籍航空示意圖。（資料照）

受到中東戰火影響，全球油價暴漲，4月起國籍航空從台灣出發的國際航線客運燃油附加費大漲，交通部民用航空局今天（1日）表示，由於航空燃油價格近期下跌，國籍航空國際航線客運燃油附加費將自本月7日起調降，短程航線由45美元降至35美元，長程航線由117美元降至91美元。

民航局表示，為適度維護消費者權益，於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費的第1級距，「40美元至未滿50美元」為開始收費的第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

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受到中東戰火影響，3月份開始油價持續上漲，因此4月7日起國籍航空從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元（約新台幣1410元），長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元（約新台幣3668元）。

民航局指出，依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶208.78元調降為160.1美元（自第18級距降為第14級距），國籍航空公司國際航線客運燃油附加費短程航線由45美元（約新台幣1410元）調降為35美元（約新台幣1097元），長程航線由117美元（約新台幣3668元）調降為91美元（約新台幣2853元），6月7日起生效。

民航局表示，已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

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