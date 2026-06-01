長庚大學團隊獲IEEE IMS全球學生競賽亞軍 台灣科研實力再獲肯定

長庚大學團隊與國研院國儀中心主任潘正堂（左四）、IMS學會現任主席Shervin Shirmohammadi教授（右一）、OJIM期刊總編輯暨前IMS學會主席Reza Zoughi教授（右二），以及前IMS學會主席Salvatore Baglio教授（左一）於頒獎現場合影留念。（國研院提供）

台灣青年科研實力再於國際發光發熱！去年在國研院國儀中心「國研盃 i-ONE 儀器科技創新競賽」專上組冠軍長庚大學，代表台灣赴法參加「 2026 IEEE IMS 全球學生競賽（International IMS Student Contest）」，在10支決賽隊伍的激烈競爭中獲第2名佳績。

「IEEE IMS 全球學生競賽」是由電機電子工程師學會儀器與量測協會舉辦之國際學生實作競賽，吸引世界各地頂尖學研團隊參與，該競賽聚焦量測科學與工程應用，參賽者須對實務或前瞻性量測議題提出創新解決方案，並完成系統設計與實作驗證，評選重點包含創新、技術、應用潛力，以及跨域整合與工程落地能力。

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國研院表示，這次代表台灣參賽的長庚大學團隊由洪嘉擇、江豐羽、陳宥安與吳仁正組成，在指導教授林彥亨教授帶領下，先是在去年獲得「國研盃 i-ONE 儀器科技創新競賽」專上組冠軍，並由電機電子工程師學會儀器與量測協會台北支會推薦參賽，最後挺進全球決賽舞台，並在激烈競爭中取得亞軍殊榮，該成果不僅彰顯團隊於儀器設計與系統整合上的專業能力，也展現我國在創新工程與系統整合領域的深厚實力。

國研院表示，我國舉辦的國研盃i-ONE屢在國際獲得佳績，去年清華大學團隊也獲得第2名，之前還有嘉義市自學學生及協同中學同學組隊的中學組冠軍團隊，以「球型馬達」作品榮獲英特爾國際科展（Intel International Science and Engineering Fair, ISEF）二等獎，更成立新創公司張量科技，其相關技術於2022年搭乘SpaceX火箭進行太空驗證。

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