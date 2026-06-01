玩出客家新宇宙！ 桃園客家7大館舍暑期「玩客星樂園」明起報名

小朋友體驗採茶與製茶流程，認識客家茶文化與產業特色。（桃園市客家局提供）

盛夏將至，桃園市政府客家事務局今年以「玩客星樂園」為主題，整合轄下7大客家館舍，自7月1日至8月31日打造風格各異的7大「星球」，活動於6月2日中午12點開放報名，邀請大小朋友在今夏穿梭探索，展開屬於自己的客家星際旅程。

客家局長范姜泰基表示，「玩客星樂園」期望透過各館舍獨特的文化「引力」，吸引不同喜好的族群走進客庄、感受客家魅力。

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7大客家館舍各具特色，桃園市北區客家會館以音樂與文學為雙主軸，規劃夏日營隊，讓孩童透過手偶製作、故事創作及讀劇體驗感受客家藝術魅力；台灣客家茶文化館以「茶」為主題，帶領民眾親身體驗採茶、製茶及品茗流程，深入認識茶產業與人文底蘊。

鍾肇政文學生活園區規劃適合不同年齡層參與的文學營，引領民眾認識客家文學；崙坪文化地景園區則透過在地工藝手作與小旅行，帶領民眾認識客庄文化與在地生活風貌；1895乙未保台紀念公園也推出多元體驗活動，帶領親子認識客家文化。

永安海螺文化體驗園區則以濱海客庄為主軸，展現獨具特色的海客風情；桃園客家文化館暑假期間雖進行部分空間的重新佈展及整修改裝，園區仍將設置打卡集章裝置，串聯7館暑期活動，並預計於今年底以嶄新面貌與民眾見面。

客家局今年暑假同步推出「三重星任務」，結合集章、拍照打卡及QA問答等互動玩法，讓走訪7大館舍成為充滿樂趣的闖關旅程。暑假期間各項活動辦法及報名資訊，可至客家局官網查詢。

孩童透過互動裝置探索館舍內容，提升文化學習趣味。（桃園市客家局提供）

參與館舍導覽活動，透過互動展示深入認識客庄人文故事。（桃園市客家局提供）

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