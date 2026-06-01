二林人久等了！公車轉運站招商成功 員林客運接手

二林轉運站硬體設備工程完工，將由員林客運接手營運，目前進行內部裝修與路線整併，縣府希望能在今年下半年正式啟用。（縣府提供）

彰化縣政府為捷運運量先行鋪路，斥資4649萬元在沒有台鐵與高鐵經過的「雙鐵孤兒」二林鎮，打造公車轉運站，目前硬體工程已完工並順利完成招商，由員林客運承租營運，現正進行內部裝修與路線整併，希望能在今年下半年正式啟用，一舉扭轉現有公車站老舊、道路狹窄且客運進出不易的交通瓶頸。

二林轉運站位於二溪路一段與仁愛路口，基地為台糖客運站用地，由縣府向台糖承租使用。硬體工程於2023年10月開工，占地約506坪，規劃地上2層樓，1樓設有候車區、售票區及商業空間，2樓規劃販賣部，戶外則設置5席大客車月台及電動公車充電樁，因應電動車時代的來臨。

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交通處指出，轉運站啟用後將整合3條市區客運、9條公路客運及1條國道路線停靠，提供往返台北、台中及南投溪頭等地的交通服務，路線整併中，未來可望提升彰化西南角公共運輸路網完整性。

交通處表示，目前轉運站主體工程及硬體設備均已完工，招商作業也順利完成，由員林客運接手營運。1樓部分空間將引進商業服務，目前正進行室內裝修及相關設施建置，待驗收及營運準備作業告一段落後即可啟用。

二林轉運站硬體設備已完工，並完成招商，將由員林客運承租營運。（縣府提供）

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