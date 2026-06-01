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    首頁 > 生活

    台灣高鐵暑期大增班！ 推少年優惠6/3凌晨起預購

    2026/06/01 11:34 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵暑期大增班，推少年優惠。（資料照）

    高鐵暑期大增班，推少年優惠。（資料照）

    台灣高鐵公司今天（1日）宣布，因應暑假期間旅運需求旺盛，自7月1日（週三）起到8月31日（週一）暑期增班，每週將增開22至29班次，每週總班次數達1156到1163班次。

    高鐵公司表示，暑假期間共計增開226班次列車（南下106班，北上120班），南下週一至週四增開19時40分自南港發車的1253車次，方便旅客下班就走；北上週一至週六增開自左營21時50分發車的1336延收車次（00時05分抵達南港），可以玩到最後一分鐘。

    高鐵公司表示，旅客可自6月3日（週三）凌晨零時起，依新時刻表購買7月1日（週三）發車的各車次車票，後續日期之車票則依預售時程逐日開放購票。

    台灣高鐵表示，同步在7月1日（週三）到8月31日（週一）推出「少年優惠專案」，12歲至18歲少年搭乘指定車次即可享5折、75折或88折不等的優惠，專案車票同樣將從6月3日（三）凌晨零時起逐日開放預售。

    高鐵公司表示，暑期增開班次集中平日晚間及週五南北向、週日南下時段，加強服務暑假期間出遊或是參加各種聚會活動的旅客。台灣高鐵公司敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購各增開班次的車票。

    台灣高鐵公司特別提醒，購買「少年優惠專案」車票的旅客，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。

    「少年優惠專案」之各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店，一次輕鬆完成訂位、付款及取票。

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