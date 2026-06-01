身障父子攜手求學路 「裘馨氏」戰士郭健安獲總統教育獎

2026總統教育獎得主郭健安（中）今天畢業，校長孫忠義（右一）頒獎表揚他面對人生展現的樂觀、堅毅精神。（記者王善嬿攝）

2026總統教育獎得主、嘉義高商應屆畢業生郭健安罹患罕見疾病「裘馨氏肌肉萎縮症」，10年前遭逢爸爸郭錦昌因車禍重殘，家庭經濟陷入困境，但父子不放棄，為了完成郭健安學業，高中3年郭爸爸每天從嘉義縣中埔鄉開車、拄拐杖接送郭健安上學，父子攜手同行穿梭校園，令人動容。郭健安已透過繁星推薦錄取嘉義大學科技管理系，另申請中正大學心理系最近將放榜，大學學費尚無著落，盼外界伸援手，讓他求學之路不間斷。

嘉商今舉行畢業典禮，郭健安由母親梁燕影陪同上台接受校長孫忠義頒獎表揚，獲得全場師生、家長鼓掌喝采。

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郭健安總統教育獎自我介紹中提到，國小二年級因常跌倒，就醫確診「裘馨氏肌肉萎縮症」，從此出入以輪椅代步，起居也仰賴他人幫忙，「生活像被狠狠槌了一拳」，經不斷調適和練習接受限制，以堅毅、樂觀態度在限制中尋找超越的可能。

郭健安導師裘文馥說，健安因病情惡化，高二起無法久坐改為居家學習，但十分自律，在線上課程與老師遠距指導下掌握學習進度，即使要花比他人超過一倍時間寫作業，仍不假他人之手，字跡工整完成所有作業，在校成績名列前茅，還會幽默自嘲，在班上人緣好，獲得獎助學金都拿來減輕家計。

學務主任陳璿安表示，健安住家位處偏遠，返家都會經過狹窄泥路、陡坡，郭爸爸車禍重殘無法工作，郭媽媽照顧健安父子，家庭重擔落在剛出社會的長子身上，生活條件艱困，尤其郭爸爸殘障無法穿鞋走路，送健安上學都打赤腳拄拐杖，每逢下雨、寒流，在校園中看到父子身影，讓人心疼與不捨，盼有善心人士援助，讓健安順利上大學。

郭爸爸今感謝嘉商師長對父子倆的照顧，健安雖身患罕病，但從不讓他及太太操心，學習自動自發，一回到家就規劃管理時間。

郭健安說，就讀嘉商期間感謝老師、同學幫忙，讓他順利上學，與師長、同學感情好，今畢業離情依依，最開心就是與同學一起在操場跑步，是他在校最難忘回憶。

郭錦昌（左一）重度殘障，每天接送郭健安上下學，父子求學路同行。（記者王善嬿攝）

郭健安因罹患裘馨氏肌肉萎縮症，起居由媽媽照顧。（記者王善嬿攝）

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