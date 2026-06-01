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    首頁 > 生活

    高雄綠化補助再一波 二階開跑最高80萬元

    2026/06/01 11:13 記者葛祐豪／高雄報導
    屋頂綠化改造，能有效降低建築溫度。（工務局提供）

    屋頂綠化改造，能有效降低建築溫度。（工務局提供）

    高雄市綠化補助再一波，工務局今（1）日表示，今年第二階段「建築物立體綠化及綠屋頂補助計畫」即日起開放申請，受理至6月22日，每案最高補助金額可達80萬元，鼓勵市民、社區共同參與城市降溫與減碳行動。

    工務局指出，高雄市已訂定2030年減碳30%、2050年達淨零排放目標，推動建築物立體綠化與綠屋頂已成為重要策略之一。此次補助除改善都市熱島效應，更強調結合智慧澆灌、節能及氣候調適等淨零設施，提升環境效益與居住品質。

    工務局說明，本次補助對象包含已領有使用執照的透天建築物、公寓大廈及其他建築物，最高可補助屋頂綠化改善經費49%；申請項目涵蓋立體綠化設施施作、既有綠屋頂管理維護及修繕等，凡取得公寓大廈相關認證標章或曾參與優良公寓大廈評選，依評選成果可提高補助比例與金額。

    此外，為強化淨零政策導向，申請案件須於綠化範圍內設置淨零相關設施，經費占比須達補助經費10%或20%以上。曾接受綠化補助的建築物，也可申請增設淨零設施，持續提升節能與減碳成效。

    工務局表示，推動本計畫以來已累計補助114件，總綠化面積達4844平方公尺，成效逐步顯現。詳洽工務局建築管理處第四課，電話：07-3368333轉3250。

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