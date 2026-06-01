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    首頁 > 生活

    紅鬍魁蛤開放採捕 澎湖潮間帶珊瑚礁陷入危機

    2026/06/01 11:10 記者劉禹慶／澎湖報導
    由於採捕紅鬍魁蛤，西嶼橫礁南潮間帶破壞面積已達二個足球場。（民眾提供）

    由於採捕紅鬍魁蛤，西嶼橫礁南潮間帶破壞面積已達二個足球場。（民眾提供）

    一度禁採的紅鬍魁蛤，重新開放採捕後，導致澎湖內海潮間帶陷入破壞危機。民眾投書本報，西嶼橫礁漁港南堤外軸孔珊瑚礁，遭到嚴重破壞，面積已達1萬5000平方公尺（約2個足球場），同樣情形在大倉、講美及後寮海域持續發生，各界疾呼農漁局重新禁採。澎湖縣政府農漁局表示，已審慎進行評估中。

    民眾表示，橫礁漁港南堤外，是一片難得的潮間帶，卻因採捕紅鬍魁蛤持續破壞，若再不禁採紅鬍魁蛤，潮間帶生態就毀了，講美及大倉也有同樣情形，雖向農漁局反映，但沒下文，近日再度前往橫礁潮間帶調查又發現，那一片軸孔珊瑚礁約為1萬5000平方公尺。由於沿岸淺坪珊瑚礁一直被破壞，澎湖小章魚棲地越來越少，當然資源量就持續減少，已嚴重破壞澎湖海洋生態。

    「生蚶」即「紅鬍魁蛤」的俗稱，為澎湖潮間帶特有海鮮精品。其肉質脆嫩具彈性，在地吃法是搭配「菜脯（蘿蔔乾）」與蒜苗、辣椒大火快炒，是鹹香夠味、極佳的下酒菜。但其主要棲息於澎湖北部與內海海域的岩礁、潮間帶與珊瑚淺坪。

    「紅鬍魁蛤」多生長在分枝狀石珊瑚底部或岩縫間，早年採捕常需破壞珊瑚礁，故澎湖縣政府曾於2000年公告禁採。後因漁民反映採集生蚶有助於珊瑚更新，縣府於2009年重新評估開放採捕。

    澎湖縣政府農漁局表示，目前後寮北也有海洋公民基金會反應，但因當初從禁採到開放有經一定專業程序，現在要再公告禁採需更慎重，或研議朝海洋保育區方向，仍須多方溝通。

    西嶼橫礁南潮間帶，民眾採捕紅鬍魁蛤破壞生態。（民眾提供）

    西嶼橫礁南潮間帶，民眾採捕紅鬍魁蛤破壞生態。（民眾提供）

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