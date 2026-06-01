台南歸仁圓環科技執法因公車站牌 取締再延1個月

歸仁圓環科技執法取締再延期，主要是公車站牌的位置必須改善，否則容易造成駕駛視線死角。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁圓環去年底完成裝設科技執法，持續宣導後，原定今天啟用，主要是鎖定「未停讓行人」的違規開罰，但因緊鄰的1座公車站牌，容易影響駕駛看不清行人，將做移置改善，警方延至7月1日正式取締。

南市警局交通大隊在歸仁圓環設置的「車輛未停讓行人」科技執法設備，針對東、西兩側（中山路）行人穿越道線前，為偵測取締範圍，原定2月正式取締，地方認為交通動線標誌有再強化的必要，警方因此暫時延期啟用，以彙整相關意見，著手改善。

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台南市交通局在歸仁圓環建置「視覺化減速標線」與「綠色行人穿越道線」繪設，以及「當心行人」標誌，也陸續完成改善後，再加強宣導，原定今天起執法。

只是緊鄰圓環的中山路二段7號前有座客運站牌，公車停靠時，容易導致駕駛視線死角而未禮讓行人的違規情事，造成危險，議員鄭佳欣接獲陳情，邀集市府單位與地方各界會勘，就現場交通改善措施、公車動線，還有相關配套等內容進行討論。

交通局預定將站牌移到7至9號中間，公車停靠區字樣，也會刨除，往後延伸重新劃設 ；台南市交通警察大隊基於仍有設施要改善，決議歸仁圓環科技執法設備7月1日再啟用。目前全市已上線執法科技執法地點共72處。

歸仁圓環的科技執法設備已經完成建置。（記者吳俊鋒攝）

歸仁圓環交通動線標誌的繪設已經完成。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁圓環的科技執法，將再延至7月1日正式取締。（記者吳俊鋒攝）

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