高齡換照超便民 屏東九如公所體檢、講習、換照一次完成

屏縣九如鄉公所與屏東監理站合作，規劃下鄉一站式換照服務，鄉親在鄉公所先接受體檢。（圖由屏縣九如鄉公所提供）

高齡駕駛換照新制剛上路，換照年齡由原本75歲下修至70歲，為減少長輩往返奔波的辛勞，屏縣九如鄉公所與屏東監理站合作，提供下鄉一站式換照服務，鄉內長輩5月28日、29日兩天已在九如鄉公所接受高齡駕駛人體格檢驗，只要今（1）日參加道路安全講習後即可完成換照作業，九如鄉也成為全國首站啟動高齡換照便民服務的鄉鎮。

高齡換照新制將換照年齡由原本75歲下修至70歲，符合資格的長輩在收到監理站寄發的「換照通知書」後，須先完成體格檢驗，再前往指定地點參加道路安全講習，即可辦理換照。為提供鄉親更便利的服務，減少長輩往返奔波辛勞，九如鄉長藍聰信與屏東監理站站長羅振瑞，率先規劃「下鄉一站式換照服務」，讓鄉親在地即可完成換照程序。

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此次服務在九如衛生所主任田惠民及護理長藍慧琳協助辦理下，5月28日、29日兩天，先在九如鄉公所提供高齡駕駛人體格檢驗服務，體檢合格者今天前往九如圖書館參加道路安全講習後，即可完成換照作業，此次約有近500位鄉親因這項便民措施而受惠。

九如鄉長藍聰信表示，高齡換照新制上路後，許多長輩對換照流程較不熟悉，因此特別整合監理站與衛生所資源，將服務直接帶進鄉內，希望透過便民措施，讓長輩免於舟車勞頓，也能安心、順利完成換照，共同守護交通安全，也提醒符合資格的長輩，留意監理站寄發的通知書，並依照指定日期完成相關程序，一同維護安全、友善的交通環境，接下來鄉公所還會規劃第二場高齡換照一站式便民服務。

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