有型還有哏！林保署森林遊樂區新制服外人想買還買不到

林業保育署轄下森林遊樂園區工作人員換上新制服，非常融入台灣森林原色。（林業保育署提供）

在公部門中以注重美學著稱的農業部林業保育署和台灣在地設計品牌合作，打造所屬森林遊樂區內工作人員全新制服，並在今（1日）亮相，使用牡蠣殼、回收寶特瓶等製作的機能織料，服裝色彩更融入森林顏色，讓第一線服務人員用舒適透氣又有美感的服裝服務遊客。

只要實際走一趟，就能感受台灣森林之美獨一無二，過去公部門的制服常常不透氣又缺乏美感，林保署和台灣廠商歐可立克企業（oqLiq）歷經18個月規劃、製作，推出兼具外機能、美感設計與環境永續理念的森林遊樂區新版工作服；林保署表示，設計融入林保署署徽弧形線條與色彩元素，傳達森林永續經營、人與自然和諧共生的理念。

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這次森林遊樂園區的春夏服裝及四季外套的材質，則是將牡蠣殼、回收寶特瓶等變成機能布料，林保署表示，該布料吸濕排汗、快乾耐磨、防潑水，適合山區多變的天氣，並呼應署徽選用低飽和藍綠色調，與森林景觀自然融合；秋冬服裝則以沉穩森綠色為基底，搭配暖陽色系禦寒外套，在山林之中增添溫暖與活力，也提升服務辨識度。

秋冬的暖陽外套讓不少人直呼好美，非常想入手，林保署表示，該外套為制服，僅供遊樂園區工作人員使用。

林業保育署攜手台灣廠商使用機能布料打造的工作人員暖陽外套，兼具美感與功能。（林業保育署提供）

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