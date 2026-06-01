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    首頁 > 生活

    竹市觀光巴士路線體驗待優化 市府允諾改善

    2026/06/01 11:05 記者蔡彰盛／新竹報導
    議員質詢竹市觀光巴士路線體驗待優化，市府允諾改善。（市府提供）

    議員質詢竹市觀光巴士路線體驗待優化，市府允諾改善。（市府提供）

    新竹市議員林盈徹今在議會質詢指出，希望市府規畫季節限定香山觀光巴士新路線，且舊城線與香山線的觀光巴士都未設跑馬燈，到站語音介紹沒統一，也沒有每站都停，希望市府改善。

    林盈徹說，經他實際體驗舊城與香山線觀光巴士，發現兩路線皆沒有跑馬燈，且舊城線沒設置到站語音，且兩條路線無人下車或攔車，就不會停車，希望市府能重視，提升對旅客的服務品質，也因現行車款對行動不便的長者或推嬰兒車的家長較為吃力，導入低底盤公車能建立更完善的無障礙運輸環境。

    林盈徹說，香山區觀光巴士目前在網站上並沒有相關介紹，希望市府能規畫並盡快上線香山線周邊景點、小吃地圖介紹。

    新竹市政府城銷處表示，竹市觀光巴士香山線因冬季東北季風影響，在12月至3月冬季期間，為提升香山線觀光效益，預計將結合在地產業、生態及農遊體驗的主題套裝遊程，提供深度旅遊選擇。

    城銷處指出，觀光巴士舊城線與香山線因營運環境不同，目前使用不同車種，因觀光巴士現階段屬於假日租賃性質，並非全年常態營運，因此在車輛硬體與設備配置上，仍需配合遊覽車業者的現有規格，市府未來會持續與業者溝通，精進並改善兩線的服務品質。

    此外，由於目前國內的低底盤車輛在法規規範上僅限於市區公車使用，而本市觀光巴士因應承租使用的車輛屬於「遊覽車」，兩者在法規與規格上有所不同，市府未來除了會持續輔導業者提升車輛友善度，也將積極研擬相關接駁配套作為，全力打造更完善的交通與旅遊環境。

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