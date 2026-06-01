星宇韓國釜山首航 Fubon Angels南珉貞、晧禎應援

星宇航空今日開航韓國首個航點釜山，邀請高人氣Fubon Angels韓籍成員南珉貞及李晧禎擔任釜山航線大使，於首航活動現身應援。（記者朱沛雄攝）

星宇航空今（1）日開航韓國首個航點釜山，機場公司安排水門禮慶賀星宇航空釜山航線正式啟航。星宇釜山航線大使Fubon Angels韓籍成員南珉貞及李晧禎於首航活動現身應援，除分享釜山旅遊體驗，更走到機坪向機師及班機上旅客致意道別。

星宇航空特別在桃園國際機場第一航廈B3候機室舉行首航活動，策略長劉允富表示，釜山航線的開通不僅強化星宇航空在東北亞市場的布局，台北—釜山航線提供每日一班的密集服務，台中—釜山航線則以每週三班滿足中台灣旅客需求，提供中南部旅客更便利的出行選擇。

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劉允富指出，目前航網橫跨亞洲與北美，整體版圖已拓展至32個城市、共41條航線，並計畫於今年8月開航首條歐洲航線—布拉格，正式進軍歐洲市場；10月也將開航峇里島，持續拓展全球航網版圖。

釜山航線大使南珉貞與李晧禎不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽，星宇航空也準備了特製的蛋糕為明天生日的晧禎慶生，這份驚喜讓她感動落淚。

身為釜山航線大使，珉貞推薦旅客道地的豬肉湯飯及冷麵是到釜山不能錯過的美食體驗；本身就是釜山人的晧禎建議不要錯過海雲台跟廣安里的海景，還有天空步道及膠囊列車都很受當地年輕人的喜愛，歡迎台灣旅客可以造訪釜山這座充滿魅力的海港城市。

星宇航空今日開航韓國首個航點釜山，機場公司安排水門禮慶賀星宇航空釜山航線正式啟航。（記者朱沛雄攝）

星宇航空今（1）日開航韓國首個航點釜山，釜山航線大使Fubon Angels韓籍成員南珉貞及李晧禎於首航活動現身應援。（記者朱沛雄攝）

策略長劉允富表示，釜山航線的開通不僅強化星宇航空在東北亞市場的布局，透過台北、台中雙點直飛，提供中南部旅客更便利的出行選擇。（記者朱沛雄攝）

星宇航空今日開航韓國首個航點釜山，Fubon Angels韓籍成員南珉貞（左二）、李晧禎（右二）與星宇航空策略長劉允富（中）、富邦育樂總經理陳昭如（左三）一同宣告航線正式啟航。（記者朱沛雄攝）

南珉貞及李晧禎到機坪向機師及班機上旅客致意道別。（記者朱沛雄攝）

南珉貞及李晧禎到機坪向機師及班機上旅客致意道別。（記者朱沛雄攝）

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