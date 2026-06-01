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    屏縣國中教甄將增額錄取、總開缺92名 113人缺考平均錄取率逾27％

    2026/06/01 11:02 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣國中教師甄選初試昨天順利完成，今年加計增額錄取人數後總缺額達92名。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東縣國中教師甄選初試昨天順利完成，今年加計增額錄取人數後總缺額達92名。（記者羅欣貞翻攝）

    全台教師退休潮，各縣市教師甄選均釋出大量名額，屏東縣國中小教師教甄初試昨天（5月31日）已舉行完畢，其中國中將增額錄取28名，加上原來預計錄取的64名，總錄取名額高達92名，報名450人中昨天有113人缺考，讓平均錄取達到27.3%。

    因多個縣市教甄初試都在昨天（5月31日）舉行，屏縣府教育處統計，昨天屏縣教師甄選初試國中缺考113人、到考率75%，國小缺考115人、到考率76%，學前缺考40人、到考率78%。其中，國中特教資賦優異教師（數學）扣除缺考1人，0人應試。國小藝才班舞蹈專長、國中特教資賦優異（生物）各到考1人，到考人數和錄取人數相同。此外，國小原住民族語專長教師錄取1人，無人報名。

    教育處也說明，此次國中教師甄選將增額錄取28人，國小及學前無增額。國中加計增額後共計錄取92人（450人報名、113人缺考、平均錄取率約27.3%）、國小錄取125人（488人報名、115人缺考、平均錄取率約33.5.%）、學前錄取14人（190人報名、40人缺考、平均錄取率約9.3%），但各科錄取率仍要視各科錄取名額與報名人數、進入複試的人數而訂。

    屏東縣國小及學前教師甄選已經連續3年錄取名額逾100人，今年國中合計錄取92名，近年來最多。國中小教師教甄初試5月31日、複試6月14日；國小教甄放榜6月16日、國中教甄放榜6月17日。

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