福智教育園區推寫字教育 30名小學生抄心經獲獎

福智教育園區將寫字教育視為「心靈提升」的核心基礎之一，培養學子穩定的心性與耐心 。（福智國小提供）

在數位化浪潮席捲下，提筆寫字逐漸成為難得的學習體驗。福智教育園區將寫字教育視為「心靈提升」的核心基礎之一，透過系統化的課程與活動，幫助學子涵養內在品德與學習專注力。福智國小今年共有73名學生參加由雲林縣觀自在文教功德會舉辦的第19屆「觀自在硬筆字抄心經比賽」，最終有30人獲獎，高年級組更包辦第1、2名，展現平日深耕寫字教育的成果。

此次競賽吸引低、中、高年級組、中學組及社會組共416人參加。福智國小學生在老師與家長陪伴下投入比賽，透過一筆一畫抄寫「心經」，在書寫中練習專注與耐心。除了學生踴躍參與外，二年級全體師生也共同出席，另有22位家長報名社會組，福智國中、高中則有13名學生參賽，其中8人獲獎，展現親師生共同學習的氛圍。

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福智教育園區表示，寫字教育不只是追求字體工整，更重視過程中的專注與心性涵養。孩子們在課堂上反覆練習「起筆、行筆、收筆」，學習放慢速度、專心完成每一個筆畫。二年級學生余祝萱分享，老師常提醒大家「先求好、不求快」，透過慢慢寫，才能把每個字寫得更完整。

比賽現場充滿溫馨畫面。許多家長與祖父母到場為孩子加油打氣，鼓勵孩子勇敢挑戰自己。有家長表示，孩子平常並不擅長寫字，但願意參加比賽就是一種突破；也有家長認為，透過抄經能幫助孩子學習恭敬與沉澱心情，比名次更重要的是過程中的成長。

老師們觀察到，孩子在準備過程中展現前所未見的專注與毅力。有學生因寫錯一行必須全部重寫，雖然一邊掉淚，仍堅持完成作品；也有孩子抱持感恩與孝心，希望透過參賽為家人祈福。這些過程都讓師長深受感動。

福智國小表示，抄經比賽比的不只是字跡工整與否，更是專注、勇氣與持續精進的態度。透過親師生共同參與，不僅讓孩子學習自我超越，也促進家庭與校園之間的情感連結。當孩子在學習中找到意義與價值，寫字不再只是課堂作業，而成為培養品格、凝聚親情與傳遞善念的重要橋梁。

福智教育園區將寫字教育視為「心靈提升」的核心基礎之一，培養學子穩定的心性與耐心 。（福智國小提供）

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