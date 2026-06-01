淡蘭古道深度旅遊 自然走讀、文化體驗、手作明起報名

基隆市文化觀光局舉辦「2026淡蘭百年山徑10th系列活動」，6月2日受理報名。（基隆市文化觀光局提供）

基隆市文化觀光局以「2026淡蘭百年山徑10th系列活動：暖暖慢旅・森森呼吸」為主題，將於7月3日、11日與25日規劃3場結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等活動，邀請民眾踏上基隆百年文化路徑，感受淡蘭人文記憶與自然魅力，6月2日上午10時開放報名。

淡蘭古道泛指昔日淡水廳至噶瑪蘭廳間往來的路徑，橫跨基隆市、新北市、台北市與宜蘭縣，基隆暖暖更是淡蘭古道北路與中路的起點，是交通樞紐且蘊藏歷史人文。

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基隆市政府文化觀光局局長江亭玫表示，為推廣台灣第一條國家級綠道－淡蘭百年山徑並深化基隆400文化地景認識，今年結合本市產學如拉波波村、左下角工作室及基隆社區大學等單位辦理活動。

首場活動將於7月3日登場，以「自然療癒山徑體驗」為主題，邀請暖暖在地瑜珈老師簡沁琳搭配身心靈導師楊寧芙，讓參與者在森林環抱中沉澱情緒、釋放壓力。午後則至拉波波村，親手體驗暖暖代表性的藍染工藝。

第2場活動於7月11日舉行，邀請在地文史工作者李正仁與基隆社區大學游淑君，帶領民眾展開「暖暖人文生態慢旅」，走訪200餘年的媽祖廟安德宮、金山寺、福興宮，並探訪暖暖淨水廠百年幫浦間、暖暖親水公園、雙生土地公廟等景觀。下午則至拉波波村進行手作課程。

第3場活動於7月25日規劃「走入淡蘭深度走讀」，特別邀請《淡蘭古道-百年里山的長路慢行》作者吳雲天與左下角工作室林芸先，帶領民眾從暖東峽谷出發，探訪峽谷地形、百年土地公廟及萬年活化石植物雙扇蕨。午後則至拉波波村進行藍染手作體驗。

活動將於明天（2日）上午10時起，於基隆市文化觀光局Facebook粉絲專頁開放線上報名，每場次限量30人，額滿為止。凡報名參加活動成功者，於活動報到當天，即可獲得限量「摺疊收納椅」、「運動毛巾」及「磁鐵小燈箱」專屬紀念好禮。

基隆市文化觀光局舉辦「2026淡蘭百年山徑10th系列活動」，6月2日受理報名。（基隆市文化觀光局提供）

基隆市文化觀光局舉辦「2026淡蘭百年山徑10th系列活動」，6月2日受理報名。（基隆市文化觀光局提供）

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