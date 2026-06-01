四技二專甄選第一階段通過率87.3％ 第二階段備審5日開放

四技二專甄選第一階段通過率87.3％，第二階段備審將於6月5日開放。（記者林曉雲翻攝）

115學年度四技二專甄選入學第一階段篩選結果今（1日）上午10時公告，共有4萬2076人完成報名，最終3萬6740人通過第一階段篩選，通過率達87.3％。技專校院招生委員會聯合會提醒考生，第二階段備審資料上傳將於6月5日開放，務必留意各校截止時間，完成資料上傳及繳費程序，以免影響錄取權益。

聯合會執行長段裘慶指出，115學年度四技二專甄選入學共提供3萬4770個招生名額，包括青年儲蓄帳戶組名額在內，共吸引4萬2076名考生報名。由於每位考生最多可選填6個校系科（組）或學程志願，經第一階段篩選後，共有3萬6740人取得進入第二階段指定項目甄試資格。

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段裘慶表示，四技二專甄選入學是技專校院重要招生管道之一，除統測成績外，也重視學生學習歷程檔案、專題實作、競賽表現及多元學習成果，希望透過多元選才方式，協助學生依興趣與專長進入適合的校系就讀。

段裘慶說明，第二階段備審資料上傳作業將自6月5日上午10時起展開，至各校系科（組）、學程所訂截止日晚間9時截止。系統每日開放時間為上午8時至晚間9時，首日則自上午10時開放。考生除須完成備審資料上傳外，也須依規定完成第二階段報名及繳費程序，才算完成報名。

段裘慶表示，在備審資料繳交方式方面，考生可選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」其中一種方式繳交。未建置中央資料庫學習歷程檔案的考生，則須採自行上傳PDF檔案方式辦理。

段裘慶提醒，上傳模式一經確認送出後即無法更改，考生應審慎評估後再進行操作。若尚未完成最終確認，仍可重新勾選或上傳檔案，但一旦完成確認程序後，即不得再修改內容。

此外，考生完成資料上傳後，應再次登入系統檢查上傳狀態，確認校系科（組）或學程欄位顯示「已確認」字樣，才代表備審資料已成功送出。

聯合會呼籲考生提早準備相關文件，避免因網路壅塞或操作失誤而影響自身權益。考生可至四技二專聯合甄選委員會網站查詢第一階段篩選結果，若對招生作業有任何疑問，也可洽詢技專校院招生委員會聯合會尋求協助。

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