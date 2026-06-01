端午一到 跑季就來！彰化5大馬拉松賽 一路到年底

彰化5大馬拉松賽來了，縣長王惠美（中）和貴賓們做出鳴槍動作，宣告年度盛會報到。（記者張聰秋攝）

端午節將至，一年也即將過了一半，一年一度的彰化路跑盛會又來了！彰化縣政府今（1日）天宣布，2026彰化縣馬拉松嘉年華將於10月至12月登場，由員林、二水、田中、鹿港及埔鹽5場特色賽事接力開跑，結合運動、觀光、文化與公益，邀請全國跑者用雙腳認識彰化。

縣府今天舉辦啟動記者會，縣長王惠美宣布今年以「五馬齊奔賀馬年．跑動彰化永續行」為主軸，串聯縣內5場指標性路跑活動。她表示，馬拉松嘉年華邁入第7屆，不只是運動賽事，更是展現彰化地方特色的重要平台，許多跑者對沿途居民加油打氣、創意補給及社區總動員印象深刻，也讓活動逐漸打出口碑。

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今年首場賽事為10月25日登場的是員林獅子盃親子公益路跑，主打淨零永續、親子公益及防災教育。

緊接著10月31日的二水國際跑水節的千人健行水上漂，結合八堡圳與跑水文化，帶領民眾體驗百年歷史的農村文化。

被譽為全台最有人情味馬拉松之一的台灣米倉田中馬拉松，將於11月8日舉行，今年新增友善共融組，推廣運動平權。在地企業允強實業也捐贈200萬元支持賽事與地方體育發展。

11月15日登場的鹿港馬拉松今年第10年了，安排讓跑者穿梭古蹟與老街巷弄，感受鹿港的人文風情與特色美食。

活動壓軸則是12月19日舉辦的埔鹽順澤宮第四屆冠軍路跑，結合宗教信仰、農村景觀及東螺溪風貌，為年度路跑季畫下句點。

各場賽事已陸續開放報名，相關資訊可至各賽事官方平台查詢。

彰化5大馬拉松賽10月到12月陸續登場，員林率先舉辦。（記者張聰秋攝）

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