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    首頁 > 生活

    周杰倫愛店復活1天急歇業！「淡水老街文化阿給」親吐原因

    2026/06/01 11:37 即時新聞／綜合報導
    位於淡水的「老街文化阿給」5月31日重新開幕吸引大批人潮。（擷取自「老街文化阿給」臉書）

    位於淡水的「老街文化阿給」5月31日重新開幕吸引大批人潮。（擷取自「老街文化阿給」臉書）

    位於新北淡水的50年老店「文化阿給」，今年初因第二代兄妹經營理念分歧暫時熄燈並分家，昨（31）日妹妹選在淡水中正路新址，以「淡水老街文化阿給」重新開張，未料，開幕首日就人潮擁擠，盛況遠超店家預期，導致出餐設備負荷過重，店家緊急宣布自今（1）日起暫停營業數日，重新規劃動線及升級硬體設備。

    原位於真理街附近的「文化阿給」，是不少在地人及遊客的回憶，也是天王周杰倫學生時期的愛店，店家曾推出「周杰倫套餐」，吸引粉絲前往朝聖。今年2月底「文化阿給」老店熄燈，事隔3個月後，妹妹率先重起爐灶，成立新的臉書粉專「老街文化阿給」並預告將於5月31日重新開幕。

    針對開幕首日盛況，店家在臉書粉專公告，「人潮遠超乎我們預期，導致店內部分出餐設備負荷過重，且整體營運流程與動線在極端高峰期仍有極大優化空間。」強調​為了提供顧客更舒適的用餐環境、更流暢的點餐體驗，並確保每一份阿給都能維持最高標準的傳統美味，決定自6月1日起，暫停營業數日，進行全面硬體設備升級與動線重新規劃。

    店家也向顧客致歉，稱會用最快的速度調整到位，​確切重新營運日期將另行公告。

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