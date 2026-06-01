拓展國際人才布局 留學獎學金報名破千人創新高

政府拓展國際人才布局，留學獎學金報名破千人創新高。（記者林曉雲翻攝）

教育部今（1日）公布今（2026）年留學獎學金甄試錄取名單，今年共有1101人報名，較去年1006人增加95人、成長近1成，再創新高，反映國內青年赴海外攻讀高等學位意願持續升溫。教育部說明，經資格審查後，共有934人符合報名資格，最終錄取225人，錄取率約24.1%。

教育部國際司科長林曉瑩表示，為培育具國際視野及專業能力的人才，自2003年起設置留學獎學金，鼓勵青年赴國外知名大學攻讀碩、博士學位。今年錄取名額包括一般生一般學群176人，以及赴特定國家及特殊身分學生共49人，其中北歐國家10人、新南向國家14人，另有勵學優秀生4人、原住民生12人、身心障礙生7人及特殊教育生2人。

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林曉瑩指出，今年報名人數首度突破1100人，創下開辦以來新高，但仍有167人因未繳報名費、資料不齊全或資格不符等因素未能通過資格審查，提醒有意申請留學獎學金的學生，務必詳閱簡章規定，注意資格條件與申請期限，以免影響自身權益。

依現行規定，留學獎學金一般生每人每年可獲補助1萬6000美元（約台幣50萬6千多元），最長補助2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每人每年補助3萬美元（約台幣94 萬元），特殊教育生每人每年補助2萬美元（約台幣62萬6千多元），補助年限最長可達3年。獎助對象以攻讀博士學位為主，但一般生申請藝術、建築規劃與設計學群，以及赴新南向國家留學學生與特殊身分類別學生，也可選擇攻讀碩士學位。

林曉瑩表示，近年全球高等教育競爭加劇，政府持續透過留學獎學金制度協助優秀學生赴海外深造，拓展國際視野與專業能力，返國後投入國家發展與產業創新。從報名人數持續攀升可看出，愈來愈多年輕人將海外進修視為提升競爭力的重要途徑。

為協助學生規劃留學生涯，教育部也建置「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」平台，提供留學準備、國外求學及就業經驗分享，並定期邀請各領域學人舉辦講座，希望透過學長姐經驗傳承，幫助有志出國留學的青年做好準備，勇敢追逐國際夢想。

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