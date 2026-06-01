高雄星光水岸公園兩天湧4.5萬人 傳數十件受傷市府回應了

公園處提醒家長，留意小朋友在戲水區不要奔跑追逐。（工務局提供）

小朋友超期待的高雄星光水岸公園戲水區，於4月30日重新開放，星期六、日湧入大批親子家庭，統計兩天共湧入4.5萬人，但也傳出有數十孩童受傷；公園處今（1）日表示，並未實際統計數字，受傷者大都為手肘、膝蓋、手指頭等小擦傷，擦藥後就自行離開，提醒家長留意小朋友在戲水區不要奔跑追逐。

星光水岸公園戲水區此次升級改造，除保留深受歡迎的造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉等戲水設施，更擴大戲水空間，新增滑水道及水上鞦韆等互動設施，並加強止滑設施，同時增設欄杆、座椅及遮陽傘，於5月30日重新開幕。

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由於天氣炎熱，星光水岸公園戲水區星期六、日兩天共湧入4.5萬人，但也傳出有數十件受傷案件，到救護站接受治療。

一名男童在池中追逐嬉戲時，遭推擠跌倒導致頭部受傷流血，還有遊客指今年地板加粗了，不過小朋友跌倒時也容易刮傷。

對此，公園處表示，星光水岸公園戲水區開放兩天，有1人因高溫身體不適、及2人跌倒受傷經建議就醫治療後無大礙，其餘受傷大致為手肘、膝蓋；手指頭等小擦傷，擦藥後就自行離開，並無實際統計受傷數字。

公園處強調，經觀察受傷原因，大多是在戲水區內奔跑追逐或碰撞造成跌倒所致，提醒戲水區地坪全面增加止滑性，呼籲民眾勿有奔跑追逐及水中爬行等行為，即可避免受傷情事。

另夏季天氣炎熱，請注意補充水分避免中暑，並記得將垃圾帶走；星光水岸公園今年預計開放至10月31日，開放日為每週五至週日（上午10時至12時、下午2時至7時），每週一至週四為休園日，搭乘輕軌可在高雄展覽館站下車。

高雄星光水岸公園戲水區重新開放。（工務局提供）

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