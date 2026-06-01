竹科徵才來了！35家科技業釋出2516職缺。（民眾提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心攜手國科會新竹科學園區管理局，於6月4日（星期四）上午10時至下午15時，在新竹科學園區管理局尼尼生活館1樓體育館辦理「新竹地區科技業」大型現場徵才活動，廣邀35家科技業廠商齊聚一堂，共釋出2516個職缺，涵蓋半導體、電子、設備、自動化、封測、網通等熱門產業，職缺類型多元豐富，是應屆畢業生與青年求職者踏入竹科科技產業的最佳機會，凡現場完成參加活動的求職者即贈A4風琴文件夾。

本場活動邀請力積電、緯創資通、東京威力、欣興電子、台亞半導體、矽格聯測、京元電子、啟基科技、漢民科技、宜特科技、頎邦科技、特諾本科技、和淞科技等知名大廠，其中台星科去年於新竹科學園區成立分公司，一口氣釋出90個職缺，從環境整理人員、技術員、副工程師、封裝設備、廠務、產品工程師至採購管理師等多元職缺，且多數職缺不拘科系及工作經歷，如IE工業工程師及生管工程師職缺起薪最高可達6萬元，展現企業延攬優秀人才的積極誠意；同樣備受矚目的還有兆聯實業，身為協助半導體大廠建置廢水回收與純水系統的綠色工程推手，此次招募工程處專案工程師、儀電工程師、建廠工程師及職安處工安工程師共30名，更值得一提的是，若英文能力佳的求職者，經培訓後有機會轉調至美國公司，為職涯發展開創不同旅程。

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本次活動職缺橫跨工程技術、生產製造及行政管理等各類領域，是青年及一般求職者可以一次接觸到多家頂尖科技業的難得機會，歡迎求職者踴躍前往面試。

為提升就業媒合成效，現場特別規劃多項支援服務，其中「青年面試應援專區」提供履歷健檢、強化面試技巧及青年就業資源說明，協助求職者精準掌握求職訣竅，還有「求職形象升級站」，安排簡易妝髮整理與專業棚拍證件照，協助求職者整裝備妥，以最佳狀態迎接面試。

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