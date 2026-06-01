台中民政局與清水戶政攜手舉辦單身聯誼 配對率達84％

台中市民政局與清水戶政事務所攜手舉辦單身聯誼， 配對率達84%。（民政局提供）

台中市民政局昨攜手清水區戶政事務所舉辦「農情蜜意幸福稻來」單身聯誼活動，帶領38位單身民眾走訪清水區農會休閒觀光園區，透過老穀倉導覽、碾米DIY、爆米香體驗及趣味互動遊戲，讓參加者在稻香、笑聲與手作體驗中展開幸福食農小旅行，活動共促成16對互表心意，配對率高達84%。

民政局長吳世瑋表示，市府持續推動多元主題單身聯誼活動，期盼為單身朋友創造更多自然相識的機會，清水地區擁有豐富農業文化底蘊，這次清水戶所結合在地農業文化與食農教育，透過寓教於樂的體驗行程，除帶領參加者認識農業發展歷程與文化特色、感受農村景觀與人文風情交織的魅力，也讓大家在導覽、手作及互動過程中自然開啟話題、拉近距離。

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清水戶所主任顏詒啓表示，活動從幸福列車與聯誼小學堂展開，透過一對一交流及破冰互動，引導參加者自然開啟話題；接著走訪清水區農會休閒觀光園區，藉由老穀倉導覽認識農業從人力到機械化的發展歷程，感受地方產業與人文風情；中午安排品嚐海線著名海鮮饗宴，讓參加者在輕鬆氛圍中自在交流；下午則透過碾米DIY與爆米香體驗，認識米的一生，並在共同手作中培養默契，留下充滿稻香與心動回憶的幸福時刻。

參加男女表示，活動形式輕鬆有趣，也能在自然互動中認識新朋友，有人表示，原本對參加聯誼活動感到有些緊張，但穀倉導覽、碾米DIY及爆米香體驗內容新鮮有趣，讓大家在活動過程中自然聊天、互相協助，氣氛輕鬆愉快，是一次兼具地方特色與浪漫氛圍的美好回憶。

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