加拿大科展我2高中生奪銀！ 雄女許凱琳、沙崙張芸瑄獲肯定

加拿大科學展覽會傳回捷報，大會總監Reni Barlow（左起）頒發銀牌給我國學生許凱琳、張芸瑄，科教館帶隊段佩綺同感榮耀。（科教館提供）

台灣高中生再度在國際科展舞台發光。高雄女中學生許凱琳以結合類器官與微流體晶片的尿路上皮癌精準醫療研究，勇奪今（2026）年加拿大科學展覽會卓越獎銀牌；台南市沙崙國際高中學生張芸瑄則以結合AI與VR的心理健康支持系統，同樣摘下銀牌。兩件代表台灣參賽的作品雙雙獲獎，展現台灣青年科學人才的創新實力與國際競爭力。

加拿大科學展覽會創立於1962年，是加拿大規模最大、最具代表性的青少年科學競賽。今年第64屆展覽會於加拿大艾德蒙頓舉行，共有341件作品、388名學生參賽，匯聚加拿大各地及國際優秀青年科學家同場交流。

請繼續往下閱讀...

國立台灣科學教育館自「2026年台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔出的兩件優秀作品，日前代表台灣前往加拿大參賽，在來自各國青年科學家競爭中脫穎而出，獲得國際評審高度肯定。

其中最受矚目的是雄女學生許凱琳的研究「類器官結合微流體晶片推動尿路上皮癌精準醫療」。她關注尿路上皮癌治療問題，利用病人來源類器官結合微流體晶片技術，建立更接近人體腫瘤微環境的藥物測試平台，研究成功培養3位患者的腫瘤類器官，並測試4種化療藥物，結果發現不同患者對藥物反應差異明顯，顯示個人化藥物篩選具有可行性與發展潛力，可望提升治療精準度並降低副作用風險，因此獲得評審青睞。

另一件獲獎作品來自台南市沙崙國際高中學生張芸瑄，她觀察現代社會心理健康問題日益受到重視，且不少人低估自身心理壓力，因此開發「彌補隱私與安全的鴻溝：具數據同步AI聊天機器人之VR心理健康支持系統」。研究結合即時生理監測、防幻覺AI技術、虛擬實境訓練及邊緣運算技術，打造兼具安全性、隱私保護與可近性的心理健康平台，展現跨領域整合能力與未來應用潛力，同樣獲得卓越獎銀牌肯定。

科教館館長劉火欽表示，兩位學生憑藉對科學研究的熱情與創新精神，在國際舞台上展現台灣新世代科學人才的創造力與問題解決能力，也顯示台灣科學教育扎根有成。科教館也邀請加拿大獲獎學生攜帶作品來我國參加2027年台灣國際科學展覽會，持續深化國際科學交流與青年人才合作，讓台灣在全球科學教育舞台上持續發光。

雄女學生許凱琳以結合類器官與微流體晶片的尿路上皮癌精準醫療研究，勇奪加拿大科學展覽會卓越獎銀牌。（科教館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法