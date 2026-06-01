台北無菸城市上路 國教盟青年部：二手菸外溢與新興菸品成隱憂

北市無菸城市上路，國教盟青年部今發聲明表示，仍存有二手菸外溢、加熱菸管理的隱憂。圖為國教盟青年部日前舉辦「2026台北市青年發聲盃公共議題辯論賽」，針對「是否支持2026年台北市推動無菸城市政策」邀學生進行辯論。（國教盟提供）

響應世界無菸日，台北市近期陸續推動無菸城市政策，包括心中山線形公園自5月1日起、西門町商圈自今（1）日起實施除指定吸菸區外全面禁菸，市府也啟用首批負壓式吸菸室作為示範場域。不過，國教行動聯盟青年部今日發聲明表示，無菸城市上路只是開始，真正的挑戰在於如何降低二手菸暴露、落實稽查管理，以及因應加熱菸等新興菸品問題，強調「不是放幾座吸菸室，就叫真正無菸」。

國教盟青年部日前舉辦「2026台北市青年發聲盃公共議題辯論賽」，邀集北北基桃國中、高中職及大專校院學生跨校組隊，針對「是否支持2026年台北市推動無菸城市政策」進行辯論。參賽學生從公共衛生、城市治理與執行面等角度提出不同觀點，檢視政策可能面臨的挑戰。

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國教盟青年部執行長李雨函表示，青年關心的不只是台北市有沒有設置吸菸室，而是吸菸室是否可能造成二手菸外溢、設備維護與稽查能否跟得上，以及未來加熱菸是否成為新的管理漏洞。無菸城市若只有硬體建設，卻缺乏完整配套，政策效果恐怕大打折扣。

辯論反方學生指出，若吸菸者集中至特定區域，但設置位置不當，周邊住宅、商家與行人動線仍可能受到二手菸影響，反而形成新的「受害區域」。根據國民健康署調查，室外公共場所二手菸暴露率仍接近5成，其中以馬路、騎樓、公園及便利商店周邊最為常見，顯示戶外二手菸問題仍待改善。

辯論支持政策的學生則認為，無菸城市方向值得肯定，但若缺乏足夠稽查人力、明確裁罰標準與設備維護機制，容易流於口號。他們主張市府應建立更完整的管理制度，才能讓民眾真正感受到無菸環境的改善。

台大醫院家庭醫學部主治醫師、台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然也表示，支持推動無菸城市，但不應讓民眾誤以為有負壓設備或過濾系統就能完全消除二手菸危害。他認為，吸菸室無法百分之百阻絕菸害外溢，更應避免傳遞錯誤的安全認知。

國教盟理事長王瀚陽指出，世界衛生組織（WHO）今年世界無菸日主題聚焦防制菸草與尼古丁成癮，呼籲各國強化管理措施保護青少年。

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